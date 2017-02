Les Red Wings et les Tigers en deuil

10-02-2017 | 19h40

Le propriétaire des Red Wings et des Tigers de Detroit Mike Ilitch est décédé à l'âge de 87 ans, vendredi.

Le cofondateur de l'entreprise de restauration spécialisée dans la pizza Little Caesar's a acquis les Red Wings en 1982 et les Tigers 10 ans plus tard.

Pour la formation de la Ligue nationale de hockey, il avait déboursé la somme de 8 millions $, tandis qu'il avait payé un montant de 85 millions $ pour la franchise des Ligues majeures de baseball.

C'est l'un de ses fils, Christopher, le président et chef de la direction de Ilitch Holdings qui a annoncé la triste nouvelle par voie de communiqué.

«C'est avec beaucoup de tristesse que je vous annonce le décès de mon père. Monsieur I, comme plusieurs d'entre vous aimaient l'appeler, s'est éteint cet après-midi, à l'hôpital.»

«Mon père aimait profondément sa famille. En plus de ses sept enfants, 22 petits-enfants et trois arrières petits-enfants, sa famille comprenait des milliers de collègues, de joueurs et d'entraîneurs. Chacune de ces personnes était chère à ses yeux. Il était un entrepreneur et un visionnaire hors pair. Il a eu un impact très positif dans le monde du sport, de l'entrepreneuriat et dans la communauté. Nous allons nous souvenir de lui en raison de sa passion pour la ville de Detroit et de sa grande générosité. Je suis honoré d'avoir eu la chance de travailler avec lui, mais surtout, je suis reconnaissant d'avoir pu l'appeler papa. Nous allons célébrer l'homme extraordinaire qu'il a été et nous allons continuer notre travail acharné afin de maintenir ce qu'il a bâti.»

Beaucoup de succès

Ilitch a été intronisé au Temple de la renommée du hockey en 2003.

Depuis qu'il détient les Red Wings, l'équipe a atteint la finale de la Coupe Stanley à six reprises et ses joueurs ont pu soulever le précieux trophée quatre fois. Ils ont également pris part aux séries éliminatoires lors des 25 dernières saisons.

Pour leur part, les Tigers n'ont pas été en mesure de mettre la main sur un titre de la Série mondiale, mais ils ont atteint la finale en 2006 et en 2012.