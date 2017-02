Toujours le même travailleur acharné

Tommy Thurber 10-02-2017 | 14h51

MONTRÉAL - L'ancien attaquant du Canadien de Montréal Steve Bégin se garde occupé, depuis qu'il a annoncé sa retraite de hockeyeur. En plus de gérer sa compagnie de construction Nobesco, il s'est aussi adonné aux fonctions d'entraîneur, une voie qui l'intéresse particulièrement.

Le hockeyeur retraité de 38 ans a en effet joué le rôle du grand frère, derrière le banc des Foreurs de Val-d'Or, lors de la Coupe Memorial, en 2014.

«Depuis que j'ai aidé les Foreurs, je me dis que je vais un jour tenter ma chance dans le "coaching", a indiqué Bégin, lors d'une conférence de presse tenue pour souligner le lancement de l'application ChallengeU, jeudi à Montréal. J'ai vraiment aimé l'expérience. C'est vraiment le rôle le plus près de l'action qu'il est possible d'occuper, après celui de joueur.»

Bégin s'est également dit intéressé par un retour dans l'organisation du Canadien de Montréal.

«J'ai beaucoup de chemin à faire, mais si l'occasion se présente, je ne fermerai jamais la porte. Tu ne dis jamais non au Canadien!»

Malgré tout, le retour dans le monde du hockey devra attendre. Le Trifluvien veut attendre que ses filles, présentement âgées de 9 et 12 ans, terminent leur secondaire, pour se lancer.

Une entreprise florissante

En attendant, Bégin ne reste pas les bras croisés. Il occupe le poste de vice-président et d'estimateur, chez Nobesco.

«Nobesco en est à sa cinquième année d'existence. Ça va très bien, nous avons beaucoup de contrats et je suis très content.»

L'importance de l'éducation

En plus de garder une vie professionnelle active, l'ancien numéro 22 du Tricolore s'est donné comme défi d'obtenir son diplôme d'études secondaires rapidement. Il compte utiliser ChallengeU pour y arriver.

Bégin a par ailleurs lancé avec humour qu'il avait promis à ses deux filles de terminer ses études avant elles.

«C'est difficile de dire à ses enfants que l'école, c'est important, lorsque tu n'as pas terminé toi-même ton secondaire 5.»

Bégin a reconnu qu'il a réussi sa vie sans son diplôme, mais il a tenu à mettre en garde les jeunes adolescents qui seraient tentés d'abandonner leurs études pour s'adonner aux sports qu'ils aiment.

«J'ai fait le choix audacieux de lâcher l'école pour me concentrer sur mon rêve, qui était de jouer dans la Ligue nationale de hockey. C'est une chance que j'ai eue d'y arriver, sans quoi personne ne me connaîtrait aujourd'hui.»

«Tous n'ont pas cette chance. Je ne suis qu'un athlète parmi des milliers qui a réussi à réaliser ses rêves.»

Le CH sur le bon chemin

Celui qui était reconnu pour son travail en infériorité numérique s'est par ailleurs prononcé sur les moments difficiles que connaît le Tricolore par les temps qui courent.

«Il y a des hauts et des bas dans une saison, et le Canadien est dans un creux de vague. Je suis convaincu qu'ils vont s'en sortir et retrouver le droit chemin.»