La section Métropolitaine remporte le match des étoiles

29-01-2017 | 20h10

La section Métropolitaine a remporté le tournoi du match des étoiles de la Ligue nationale de hockey face à la section Pacifique par la marque de 4-3, dimanche, à Los Angeles.

Le joueur des Flyers de Philadelphie Wayne Simmonds a inscrit le but de la victoire, en milieu de deuxième période. Simmonds a également mis la main sur le titre de joueur par excellence de la compétition.

Le défenseur Ryan McDonagh a sauvé les siens en toute fin de rencontre en bloquant un tir, alors que le gardien Braden Holtby était battu.

Cam Atkinson, Justin Faulk et Seth Jones ont également marqué, dans la victoire.

La réplique des joueurs de la section Pacifique est venue des bâtons de Joe Pavelski, Connor McDavid et Bo Horvat.

Alexander Ovechkin et Sidney Crosby ont été blanchis de la feuille de pointage en finale.

Holtby a été parfait devant cinq tirs. Pour sa part, Sergei Bobrovsky a accordé trois buts sur 12 tirs.

Dans la défaite, Mike Smith et Martin Jones ont accordé quatre buts sur un total de 18 lancers.

Lors du premier match de la journée, la section Centrale dirigée par P.K. Subban s'est inclinée par la marque de 10-3 face à la section Pacifique de McDavid.

Le petit attaquant des Flames de Calgary Johnny Gaudreau s'est démarqué avec deux buts et une mention d'aide. Malgré les 13 buts inscrits dans la rencontre, il a été le seul joueur à faire bouger les cordages à deux reprises.

Le défenseur des Ducks d'Anaheim Cam Fowler a également connu un bon match avec une récolte de quatre points.

Devan Dubnyk et Corey Crawford ont chacun repoussé six des 11 tirs dirigés vers eux. À l'autre bout de la patinoire, Smith a bien fait en accordant un seul but sur trois tirs.

L'autre demi-finale opposait les représentants de la section Métropolitaine à ceux de la section Atlantique menée par leur capitaine Carey Price.

Malheureusement pour Price, Shea Weber et Michel Therrien, ils n'ont pas été en mesure de se tailler une place pour la finale en s'inclinant au compte de 10-6.

Vincent Trocheck et Nikita Kucherov ont bien fait en amassant chacun quatre points dans la défaite.

Price a accordé trois buts sur six tirs. En relève, Tuukka Rask a cédé six fois sur 14 lancers.

Du côté de la Métropolitaine, Atkinson et John Tavares ont inscrit quatre points.

Holtby a été solide en repoussant 12 des 15 tirs dirigés vers lui.