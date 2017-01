Les 100 plus grandes légendes dévoilées

27-01-2017 | 23h43

Dans le cadre du centenaire de la Ligue nationale de hockey, la liste des 100 meilleurs joueurs de l'histoire a été dévoilée, vendredi soir, à Los Angeles. Du lot, plus d'une vingtaine de Québécois ont vu leur nom apparaître sur la liste.

En tout, ce sont 24 joueurs originaires du Québec qui font partie du prestigieux palmarès. Des légendes telles que Maurice Richard, Serge Savard, Guy Lafleur, Yvan Cournoyer, Gilbert Perreault, Raymond Bourque, Mike Bossy, Martin Brodeur, Patrick Roy, Mario Lemieux et Luc Robitaille ont été honorées sur la scène du Microsoft Theater.

Sans surprise, le Canadien de Montréal, la formation la plus décorée de l'histoire de la LNH est la mieux représentée. En tout, 24 des 100 joueurs ont déjà porté les couleurs du CH.

Cinq hockeyeurs ayant évolué avec les Nordiques de Québec ont reçu l'honneur. Joe Sakic, Peter Forsberg, Mats Sundin, Peter Stastny et Guy Lafleur ont déjà joué pour Québec. Michel Goulet n'a pas eu la chance de faire partie de ce groupe.

Toujours en action

Il est parfois difficile de comparer les statistiques des joueurs d'hier et d'aujourd'hui. Quelques athlètes qui sont toujours en action dans la LNH ont tout de même réussi à se tailler une place dans la liste.

Trois joueurs qui évoluent avec les Blackhawks ont eu la chance d'entendre leur nom, soit Duncan Keith, Patrick Kane et le capitaine Jonathan Toews.

Alexander Ovechkin, Sidney Crosby et Jaromir Jagr sont les trois autres joueurs toujours actifs à avoir convaincu les experts.

Plusieurs auraient pensé que les jumeaux Sedin, Joe Thornton, Evgeni Malkin et Jarome Iginla auraient pu faire partie des 100 meilleurs, mais malheureusement pour eux, leur sélection n'a pas été retenue.

Un grand oublié

Plusieurs autres athlètes auraient pu faire partie du groupe des 100 meilleurs joueurs de l'histoire de la LNH.

C'est notamment le cas de Mark Recchi qui pointe au 12e rang des meilleurs pointeurs de l'histoire avec une récolte de 1533 points. Il est le seul joueur figurant dans le top 15 des meilleurs pointeurs de l'histoire à ne pas faire partie de la liste.

L'annonce de certains joueurs a fait réagir davantage la foule. C'est notamment le cas de Mario Lemieux, Wayne Gretzky et Bobby Orr qui ont eu droit à des ovations plus longues et plus chaleureuses.

LISTE COMPLÈTE

Jaromir Jagr

Sidney Crosby

Alexander Ovechkin

Duncan Keith

Patrick Kane

Jonathan Toews

Martin Brodeur

Pavel Datsyuk

Nicklas Lidstrom

Chris Pronger

Teemu Selanne

Sergei Fedorov

Peter Forsberg

Ron Francis

Mario Lemieux

Eric Lindros

Mike Modano

Joe Nieuwendyk

Adam Oates

Joe Sakic

Mats Sundin

Steve Yzerman

Pavel Bure

Brett Hull

Luc Robitaille

Brendan Shanahan

Dominik Hasek

Patrick Roy

Chris Chelios

Brian Leetch

Scott Niedermayer

Scott Stevens

Grant Fuhr

Billy Smith

Ray Bourque

Paul Coffey

Al MacInnis

Denis Potvin

Borje Salming

Wayne Gretzky

Pat LaFontaine

Mark Messier

Denis Savard

Peter Stastny

Bryan Trottier

Mike Bossy

Mike Gartner

Jari Kurri

Bobby Clarke

Marcel Dionne

Phil Esposito

Jacques Lemaire

Stan Mikita

Gilbert Perreault

Jean Ratelle

Darryl Sittler

Yvan Cournoyer

Bob Gainey

Bobby Hull

Guy Lafleur

Ken Dryden

Tony Esposito

Bernie Parent

Bobby Orr

Brad Park

Larry Robinson

Serge Savard

Sid Abel

Syl Apps

Andy Bathgate

Jean Béliveau

Max Bentley

Toe Blake

Johnny Bower

Turk Broda

Johnny Bucyk

King Clancy

Charlie Conacher

Alex Delvecchio

Bill Durnan

Bernie Geoffrion

Glenn Hall

Doug Harvey

Tim Horton

Gordie Howe

Red Kelly

Ted Kennedy

Dave Keon

Elmer Lach

Ted Lindsay

Frank Mahovlich

Dickie Moore

Howie Morenz

Jacques Plante

Henri Richard

Maurice Richard

Terry Sawchuk

Milt Schmidt

Eddie Shore

Georges Vezina