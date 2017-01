Le Québec bien représenté parmi les 100 meilleurs

Benoît Rioux 26-01-2017 | 10h53

Déjà neuf Québécois ont trouvé leur place dans la liste des 100 meilleurs hockeyeurs de l'histoire de la Ligue nationale et ce nombre pourrait dépasser la vingtaine au terme de la journée de vendredi.

La LNH dévoilera effectivement, en marge du week-end des étoiles, les 67 joueurs supplémentaires à se retrouver dans ce palmarès préparé en marge du 100e anniversaire de la ligue.

Le 1er janvier, lors de la Classique du Centenaire à Toronto, 33 joueurs ont été élus pour la période de 1917 à 1966. Jean Béliveau, Bernard Geoffrion, Doug Harvey, Dave Keon, Dickie Moore, Jacques Plante, Henri Richard, Maurice Richard et Georges Vézina avaient alors été honorés.

Voici maintenant quelques joueurs originaires du Québec qui devraient logiquement figurer parmi les meilleurs joueurs ayant œuvré principalement de 1967 à aujourd'hui:

Mario Lemieux

Ayant récolté 1723 points en 915 matchs dans l'uniforme des Penguins de Pittsburgh, le célèbre Mario Lemieux est vu par plusieurs amateurs comme le meilleur Québécois de l'histoire de la LNH.

Raymond Bourque

Le défenseur le plus productif de la Ligue nationale demeure, à ce jour, le Québécois Raymond Bourque. Avec 1579 points, il est au 11e rang, toutes positions confondues. Et on voit mal comment un autre défenseur pourrait le surpasser. Même le Suédois Erik Karlsson risque d'arriver à court.

Marcel Dionne

Avec 1771 points en carrière en saison régulière, Marcel Dionne se retrouve au sixième rang de la liste des meilleurs pointeurs de la Ligue nationale de hockey. Il semble ainsi un incontournable pour le fameux top 100.

Martin Brodeur

Le gardien québécois détient le record du plus grand nombre de victoires dans la Ligue nationale de hockey, avec 691. Quoi dire de plus?

Luc Robitaille

Affichant 1394 points au compteur, l'attaquant québécois Luc Robitaille détient la 21e position des meilleurs pointeurs de l'histoire de la LNH. Du coup, il demeure le plus prolifique ailier gauche.

Patrick Roy

Avec 551 victoires en carrière en saison régulière, Patrick Roy s'est aussi signalé durant les éliminatoires. Il a d'ailleurs remporté trois fois le trophée Conn Smythe, remis au joueur par excellence des séries.

Mike Bossy

Parmi les meilleurs francs-tireurs de l'histoire, il a marqué 573 buts en seulement 752 matchs à la belle époque des Islanders de New York.

Guy Lafleur

Avec 1353 points en 1126 parties, le populaire numéro 10 du Canadien de Montréal trouvera certainement sa place dans la liste des 100 meilleurs joueurs de la LNH.

Parmi tous les autres Québécois susceptibles de figurer au palmarès, quatre attaquants, outre ceux nommés plus haut, se retrouvent également dans le top 40 des meilleurs pointeurs de l'histoire de la Ligue nationale de hockey : Denis Savard, Pierre Turgeon, Gilbert Perreault et Jean Ratelle. Chez les joueurs actuels, le gardien Roberto Luongo pourrait être considéré.



- Les 67 joueurs supplémentaires seront dévoilés, vendredi soir, dans le cadre du gala du Centenaire, diffusé dès 21h28 sur les ondes de TVA Sports.