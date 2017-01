5 à 7 nouvelles sportives: Lundqvist hué!

18-01-2017 | 16h02

Un 5 à 7 prévu aujourd'hui? Un match de hockey à écouter entre amis? Pour inspirer vos discussions, voici les «sujets chauds» dans le merveilleux monde du sport.

Certains partisans des Rangers de New York démontrent bien peu de respect ces jours-ci pour le gardien Henrik Lundqvist, qui demeure pourtant l'un des meilleurs joueurs dans l'histoire de l'organisation.

Connaissant une saison plus difficile, le Suédois s'est encore attiré les foudres des partisans du Madison Square Garden, mardi soir, durant la défaite de 7-6 des Rangers aux dépens des Stars de Dallas.

Lundqvist a été remplacé par la recrue Magnus Hellberg après deux périodes, ayant alloué sept buts en 27 lancers.

«Je suis embarrassé, frustré et déçu», a laissé tomber le vétéran des «Blueshirts» au terme du match, tel que cité par le site web de la Ligue nationale de hockey.

Que pensez-vous de cette situation?

(...)

Le gardien de l'Avalanche du Colorado Semyon Varlamov devra s'absenter de nouveau, lui qui a aggravé une blessure à l'aine l'ayant ennuyé au cours des dernières semaines.

L'entraîneur-chef de la formation de Denver, Jared Bednar, a mentionné mercredi que le Russe ne reviendra pas au jeu avant la pause du match des étoiles.

(...)

Eugenie Bouchard a accédé au troisième tour des Internationaux d'Australie, mercredi, à Melbourne.

La Québécoise l'a emporté en deux manches de 7-6 (5) et 6-2 sur la Chinoise Shuai Peng, une ancienne membre du top 15 qui occupe maintenant le 83e rang mondial.

La Québécoise a maintenant rendez-vous au troisième tour avec l'Américaine Coco Vandeweghe, 35e raquette mondiale.

(...)

Les Alouettes de Montréal ont annoncé que le centre Luc Brodeur-Jourdain avait paraphé une nouvelle entente de deux saisons.

L'athlète de 6 pi et 3 po et 326 lb enfilera l'uniforme des Moineaux en 2017 pour une neuvième saison consécutive. Le Québécois a remporté deux coupes Grey avec l'équipe et a été nommé au sein de la formation étoile de la Ligue canadienne de football (LCF) en 2012, en plus d'être choisi le joueur canadien par excellence des Alouettes en 2015.

Êtes-vous heureux de son retour?

(...)

L'attaquant des Jets de Winnipeg Patrik Laine a recommencé à patiner, mais son entraîneur-chef Paul Maurice n'a pas indiqué une date de retour au jeu précise dans son cas.

Le Finlandais, dont le nom a été placé sur la liste des blessés rétroactivement au 7 janvier, est à l'écart de la compétition depuis qu'il a subi une commotion cérébrale en encaissant un coup de Jake McCabe, des Sabres de Buffalo. Il a foulé la glace mercredi avant-midi et poursuit sa rééducation en prévision d'un retour.