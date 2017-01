La porte pour Jack Capuano

17-01-2017 | 16h12

Les Islanders de New York ont congédié leur entraîneur-chef Jack Capuano, mardi, alors que l'instructeur-adjoint Doug Weight le remplacera de façon intérimaire.

L'homme de 50 ans a ainsi payé le prix pour la mauvaise saison de son équipe, qui avait toutefois surpris les Bruins de Boston au compte de 4-0 lundi.

Néanmoins, la formation new-yorkaise occupe la cave de l'Association de l'Est de la Ligue nationale (LNH) avec une fiche de 17-17-8 et 42 points. À cause notamment des performances décevantes du gardien Jaroslav Halak - rétrogradé au club-école de Bridgeport il y a quelques semaines -, les Islanders ont connu une séquence de cinq défaites à la mi-décembre pour chuter au classement.

«Au bout du compte, Jack n'allait pas être notre entraîneur la saison prochaine. En nommant Doug Weight, on peut commencer à chercher immédiatement», a admis sans détour le directeur général de l'équipe, Doug Weight, à divers médias, dont le réseau ESPN.

Trois fois en séries

Capuano avait été nommé pilote des Islanders sur une base intérimaire le 15 novembre 2010 avant de décrocher le poste en permanence après la campagne.

Durant son séjour à la barre de l'équipe, il a mené celle-ci trois fois en séries éliminatoires. Les «Insulaires» ont réalisé leur meilleur parcours sous son règne le printemps passé en atteignant le deuxième tour.

«Ce fut un honneur de plancher pour cette concession historique et ses partisans passionnés, a-t-il déclaré dans un communiqué. J'aimerais remercier Garth et le groupe de propriétaires pour cette opportunité. Je reconnais le travail acharné de notre groupe d'instructeurs, des joueurs et des membres du personnel.»

New York a obtenu 227 victoires avec Capuano comme entraîneur. Celui-ci est le deuxième instructeur-chef de la LNH à perdre son emploi depuis le début de la campagne. Les Panthers de la Floride avaient limogé Gerard Gallant le 27 novembre.

Quant à Weight, il a conclu sa carrière de hockeyeur avec les Islanders en mai 2011 avant de travailler comme adjoint à l'entraîneur et assistant au DG.