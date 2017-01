5 à 7 nouvelles sportives: la fin pour Halak?

16-01-2017 | 16h17

Un 5 à 7 prévu aujourd'hui? Un match de hockey à écouter entre amis? Pour inspirer vos discussions, voici les «sujets chauds» dans le merveilleux monde du sport.

Le gardien Thomas Greiss s'est dressé devant le filet, aidant les Islanders de New York à vaincre les Bruins par le pointage de 4-0, lundi après-midi, à Boston.

Il s'agissait d'un premier jeu blanc pour Greiss cette saison et d'un cinquième depuis le début de sa carrière dans la Ligue nationale de hockey.

En repoussant les 32 rondelles dirigées vers lui, le gardien allemand contribue à faire oublier Jaroslav Halak, lequel poursuit sa carrière dans la Ligue américaine avec les Sound Tigers de Bridgeport. Le Québécois Jean-François Bérubé sert plutôt de substitut à Greiss.

À propos de Halak, l'ancien gardien du Canadien de Montréal a participé à quatre rencontres avec Bridgeport, conservant un dossier de 1-1-1. Il affiche une moyenne de buts alloués de 2,15 et un taux d'efficacité de ,927.

Croyez-vous que le Slovaque reviendra dans la Ligue nationale?

(...)

Le Québécois David Lemieux affrontera Curtis Stevens, le 11 mars, dans l'État de New York.

La nouvelle a été confirmée par le biais d'un communiqué émis par le groupe Eye of The Tiger Management.

Stevens avait lui-même annoncé la tenue du combat par le biais d'une vidéo ayant circulé sur le web.

«Après avoir entendu Curtis se vanter pendant des mois de tout ce qu'il allait faire dans le ring, j'ai vraiment hâte de pouvoir lui fermer la gueule et de lui donner une leçon d'humilité le 11 mars, a déclaré Lemieux, par le biais du communiqué.

Qui l'emportera?

(...)

L'Impact de Montréal a confirmé qu'il avait accordé un contrat d'un an au milieu de terrain Patrice Bernier à l'occasion d'une conférence de presse au Centre Nutrilait.

L'organisation montréalaise a d'ailleurs profité de l'occasion pour préciser que l'athlète québécois disputera la dernière campagne de sa carrière professionnelle en 2017. Par la suite, il rejoindra l'équipe technique de l'Impact l'année suivante.

(...)

Les Cubs de Chicago ont été reçus à la Maison-Blanche, afin de souligner leur conquête de la dernière Série mondiale.

Faisant preuve d'humour, le président Barack Obama a félicité les joueurs des Cubs.

La dernière fois que les Cubs avaient ainsi reçu les bons mots d'un président américain, c'était à l'époque de Grover Cleveland, il y a 108 ans.

(...)

Les amateurs devront débourser 32$ par billet, par jour, pour assister aux nouvelles courses montréalaises du Championnat de Formule E, cet été.

La mise en vente des billets se mettra d'ailleurs en branle ce samedi 21 janvier, a-t-on annoncé.

Comptez-vous assister à la course?