Les anciens Red Wings ont le dernier mot

31-12-2016 | 14h47

Les anciens joueurs des Red Wings de Detroit ont remporté leur duel face aux légendes des Maple Leafs de Toronto par la marque de 4-3, samedi, dans le cadre du match des anciens de la Classique du centenaire de la Ligue nationale de hockey (LNH) disputé au BMO Field.

Après une première période sans but, les deux offensives se sont mises en marche au deuxième tiers.

C'est le capitaine des visiteurs qui a brisé la glace. Nicklas Lidstrom a touché la cible, avant de voir Igor Larionov doubler l'avance des «Rouges» quelques instants plus tard.

Le Russe de 56 ans s'est échappé et a démontré qu'il possédait encore d'excellentes habiletés avec la rondelle.

Brendan Shanahan, qui occupe le poste de président des Maple Leafs, arborait pourtant le chandail des Red Wings pour l'événement et il est même parvenu à enfiler l'aiguille. Celui qui a marqué à 656 occasions dans la LNH a accepté une passe parfaite de Martin Lapointe avant de décocher un tir très précis dans la partie supérieure du filet.

Le retour des Leafs

En retard par trois buts, les Maple Leafs ont amorcé la remontée lorsque Wendel Clark a fait bouger les cordages.

Ce sont deux anciens joueurs qui étaient davantage reconnus pour leur robustesse que leur talent qui ont fait scintiller la lumière rouge pour créer l'égalité. Darcy Tucker a porté le pointage à 3-2, avant de voir Tie Domi ramener les deux clubs à la case départ.

Avec un peu plus d'une minute à écouler à la rencontre, Kris Draper a inscrit le but de la victoire.

L'intensité toujours au rendez-vous

Malgré qu'il s'agissait d'une rencontre amicale, l'intensité était présente en fin de match. Les joueurs n'ont pas perdu leur esprit de compétition et tout le monde voulait inscrire le but victorieux.

«Lorsqu'on est sur une patinoire, on veut gagner. Ça fait partie de nous et nous ne serions pas ici aujourd'hui si ce n'était pas le cas, a admis Gary Roberts après la rencontre, sur les ondes du réseau Sportsnet. Le but était d'avoir du plaisir, mais personne ne voulait perdre.»

Du côté des Maple Leafs, Curtis Joseph, Felix Potvin et Mike Palmateer se sont partagé la tâche devant le filet.

Chris Osgood, Manny Legace et Kevin Hodson défendaient pour leur part la cage des Red Wings.