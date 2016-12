5 à 7 nouvelles sportives : votez Subban!

13-12-2016 | 16h56

Un 5 à 7 prévu aujourd'hui? Un match de hockey à écouter entre amis? Pour inspirer vos discussions, voici les «sujets chauds» dans le merveilleux monde du sport.

Le défenseur des Predators de Nashville P.K. Subban occupe le sommet parmi les joueurs de la section Centrale, dans le cadre du scrutin tenu en prévision du match des étoiles de la Ligue nationale de hockey (LNH) qui aura lieu le 29 janvier, à Los Angeles. Ce vote tenu auprès du public vise à déterminer les capitaines des quatre différentes formations dans le cadre de la classique annuelle. Subban est en voie de réussir un tour de force en récoltant plus de votes que Patrick Kane, des Blackhawks de Chicago.

Le gardien du Canadien de Montréal Carey Price domine toujours dans l'Atlantique, devant Jaromir Jagr, des Panthers de la Floride.

La jeune nageuse Penny Oleksiak s'est vu remettre, mardi, le trophée Lou-Marsh, remis à l'athlète de l'année au Canada. Un bon choix, selon vous? Certains auraient préféré le hockeyeur Sidney Crosby qui a connu, faut bien l'avouer, une année 2016 extraordinaire. Oleksiak a pour sa part remporté quatre médailles aux Jeux olympiques de Rio, dont l'or au 100 mètres style libre.

Au soccer, l'Atlanta United FC a réclamé le défenseur de l'Impact Donny Toia avec son premier choix au repêchage d'expansion de la Major League Soccer tenu mardi, tandis que l'arrière Chris Duvall a été échangé à l'équipe montréalaise par le Minnesota United FC en retour de l'attaquant Johan Venegas.

Dans la LHJMQ, les Remparts de Québec ont envoyé le gardien Callum Booth et l'attaquant Matthew Pietroniro aux Sea Dogs de Saint John, mardi, en retour d'Alex Bishop et d'Olivier Mathieu, ainsi que d'un choix de premier tour au prochain repêchage et d'une sélection de troisième ronde à l'encan de 2019.

Le boxeur montréalais Lucian Bute est passé au sixième rang mondial du World Boxing Council (WBC) dans la catégorie des mi-lourds. Le Québécois d'origine colombienne Eleider Alvarez est toujours le premier aspirant au titre détenu par Adonis Stevenson, tandis qu'Artur Beterbiev pointe au quatrième échelon.

Confrontée aux menaces de boycott de différents pays, la Fédération internationale de bosbleigh et de skeleton a annoncé qu'elle retirait la présentation des prochains Championnats du monde à la Russie, mardi. Les Mondiaux, qui devaient avoir lieu à Sotchi en février, seront tout simplement déplacés dans un autre pays. Une annonce à cet effet suivra prochainement.