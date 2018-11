Le Drakkar rebondit à Val-d'Or

Sandro Célant 09-11-2018 | 21h55

BAIE-COMEAU | Le Drakkar de Baie-Comeau n'a pas mis trop de temps à renouer avec le chemin de la victoire, vendredi soir, quand il a pris la mesure des Foreurs de Val-d'Or par le pointage de 4-3 devant 1354 amateurs réunis au centre Air Creebek.

Doublés 4-2 la veille à Rouyn-Noranda, les membres de l'équipage nord-côtier ont rebondi de belle façon lors de ce deuxième duel d'une série de trois en trois jours en Abitibi.

Après une première période très animée avec un total de cinq buts marqués, les hommes de Martin Bernard ont su s'ajuster dans les 40 dernières minutes de jeu de la rencontre pour finalement inscrire ce 15e gain de la campagne.

Les locaux ont vite ouvert la marque quand Yan Dion a touché la cible après seulement 22 secondes d'écoulées. Le Drakkar a répliqué avec deux buts rapides, ceux de Jordan Martel et Nathan Légaré, avant de voir le défenseur Jérémie Biakabutuka relancer le débat à deux partout.

Les Foreurs ont profité de ce début de match endiablé pour se forger une avance d'un filet avant la fin de l'engagement initial par l'intermédiaire d'Ivan Kozlov à l'occasion d'un avantage numérique.

Tirant de l'arrière par un but, les visiteurs ont fait preuve de caractère et, peu à peu, ont repris leur rythme et le contrôle de cette rencontre. Le vétéran Jordan Martel a profité de ce ralliement pour porter la marque à trois partout grâce à son deuxième filet du match.

Les vikings du navire ont poursuivi sur leur lancée en troisième période avec un barrage de 18 tirs face au gardien Mathieu Marquis (39 arrêts), solide malgré le revers des siens.

Auteur de son troisième but en deux parties depuis le début de ce périple dans l'ouest de la province, Nathan Légaré a finalement inscrit le but décisif (son 13e de la campagne) à l'occasion d'un jeu de puissance au début du dernier tiers.

Les deux équipes se retrouveront, samedi soir, à l'occasion de ce deuxième match d'un programme double.