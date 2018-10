Relevé de la LNH : trois joueurs de la LHJMQ reçoivent la cote A

Agence QMI 02-10-2018 | 11h19

Les attaquants Raphaël Lavoie, Samuel Poulin et Maxim Cajkovic sont les trois joueurs de la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ) ayant reçu la cote A selon une liste préliminaire de la Centrale de recrutement de la Ligue nationale (LNH) diffusée mardi.

Ce relevé comprend les noms de 110 hockeyeurs de la Ligue canadienne susceptibles d'être repêchés au prochain encan amateur de la LNH, les 21 et 22 juin 2019. Une douzaine de patineurs ont obtenu un «A», car ils représentent des candidats logiques pour une sélection au premier tour. Ceux ayant reçu un «B» ont plus de chances d'être choisis lors des rondes 2 ou 3, tandis que les détenteurs d'une cote C devraient être appelés durant les tours 4 à 6.

Évoluant pour les Mooseheads de Halifax, Lavoie a totalisé 63 points, dont 30 buts, en 68 affrontements au cours de la dernière campagne. Pour sa part, Poulin a récolté 45 points, dont 16 filets, en 55 sorties avec le Phoenix de Sherbrooke.

Enfin, Cajkovic est un Slovaque ayant amassé cinq points en autant de rencontres avec les Sea Dogs de Saint John cette saison, sa première dans la LHJMQ.