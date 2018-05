Coupe Memorial: victoire des Bulldogs

Mario Morissette 21-05-2018 | 23h15

REGINA - Le gardien Stuart Skinner a multiplié les acrobaties, mais au final il n'a pu sauver la peau des Broncos de Swift Current, lundi soir, au Brandt Center.

Un but de Marian Studenic à 17 m 59 s de la troisième période a permis aux Bulldogs de Hamilton de l'emporter par 2-1.

Les Bulldogs (1-1) compléteront leur phase préliminaire du tournoi de la coupe Mémorial en croisant le fer mardi soir avec le Titan d'Acadie-Bathurst.

Les Broncos (0-2) devront absolument vaincre les Pats de Regina mercredi, dans l'espoir de poursuivre leur cheminement à la compétition.

Les représentants de l'Ontario ont bombardé Skinner de 56 rondelles! Robert Thomas a obtenu huit lancers, Nick Caamano sept, Will Bitten et Mackenzie Entwistle six chacun. À l'autre bout de la patinoire, Kaden Fulcher a été testé une vingtaine de fois.

À SENS UNIQUE

Le total des lancers ne ment pas (22-4), les Bulldogs ont dévoré les Broncos à la première période. Seul le brio du gardien Stuart Skinner a permis aux champions de la WHL de regagner leur vestiaire en retard par un seul but.

Un filet réussi au terme d'un avantage numérique tantôt de deux hommes (1 m 33), tantôt d'un seul. Profitant d'une relance rapide du gardien Kaden Fulcher, Ryan Moore a dégainé d'un angle fermé et MacKenzie Entwistle a poussé le rebond au fond du filet.

L'ÉGALITÉ APRÈS DEUX

Durant une séance de brasse-camarade devant le filet de Fulcher, les Dogs ont abusé et se sont retrouvés en désavantage numérique.

Profitant d'un écran humain, Colby Sissons a dégainé des poignets de la ligne bleue pour battre le gardien des Ontariens.

Après 40 minutes, cette impasse perdurait malgré la domination aux lancers de 37-15 des Bulldogs.

EN DEUX LIGNES

L'attaquant Tyler Steenbergen n'a pas revêtu l'uniforme des Broncos lundi soir. Le médaillé d'or sous les couleurs d'Équipe Canada Junior a reçu une blessure à l'épaule, à la clavicule, ou allez savoir où dans le haut du corps, samedi, à la suite d'une chute postérieure à une mise en échec de Truchon-Viel, du Titan d'Acadie-Bathurst.