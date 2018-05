Blainville-Boisbriand amorce la finale avec un gain de 4-1 sur le Titan - L'Armada sans appel

Mario Morissette 05-05-2018 | 00h34

BOISBRIAND | L'Armada de Blainville-Boisbriand a tonné de deux buts durant les cinq premières minutes pour voguer vers une victoire de 4-1 aux dépens du Titan d'Acadie-Bathurst, hier soir, lors du premier match de la finale de la coupe du Président, disputé devant une salle comble au Centre d'excellence Sports Rousseau.

Le deuxième duel de cette série au meilleur de sept parties sera joué samedi soir, à nouveau dans le bruyant domicile de l'Armada.

Charles-Antoine Giguère, dès la 74e seconde et Luke Henman (4 m 17 s) ont procuré l'erre d'aller nécessaire aux locaux.

À la troisième période, Thomas Éthier et Alex Barré-Boulet (AN) ont enfilé les autres buts des vainqueurs.

Justin Ducharme, en désavantage numérique, a privé le gardien Émile Samson d'un blanchissage.

L'Armada a été 1 en 4 lors de supériorités numériques. Le Titan n'a pas marqué durant son seul épisode à 5 contre 4.

«On peut être meilleurs que ça, mais je suis content du focus des joueurs. Quand tu connais un bon départ, tu te sens bien et tu constates que les gars sont venus pour jouer. J'ai aimé notre attitude. On a du succès de la bonne façon», a observé l'entraineur de l'Armada Joël Bouchard qui n'a pas hésité à séparer son premier trio, habituellement formé par Alain, Barré-Boulet et Batherson.

«Je l'avais fait aux matchs cinq et sept lors de la série précédente. Parfois, c'est une question de feeling.»

SÉQUENCE FREINÉE

La formation des Basses-Laurentides, invaincue en neuf matchs à domicile depuis le début du bal printanier du commissaire Gilles Courteau, a mis fin à une séquence victorieuse de dix parties des Acadiens, lesquels, malgré plusieurs charges offensives lors de la deuxième moitié du match, se sont butés contre Samson.

Son vis-à-vis Evan Fitzpatrick, secoué par les deux buts rapides des chandails noirs, s'est ensuite redressé et il a gardé ses coéquipiers dans le coup. «Nous avons manqué d'exécution et nous avons ensuite dû jouer du hockey de rattrapage», a noté le vétéran défenseur du Titan Olivier Galipeau.

«On s'attendait à ça (un excellent début de match de l'Armada). Nous avons été meilleurs en deuxième et nous n'avons pas lâché. Nous devons être meilleurs à un contre un et mieux protéger le devant de notre filet», a mentionné l'entraineur du Titan Mario Pouliot.

Selon son capitaine Jeffrey Truchon-Viel, le repos de neuf jours obtenu par l'équipe à la suite de l'élimination rapide des Tigres de Victoriaville, explique, en partie, le lent début de match des Acadiens.

«C'est peut-être la cause, mais on devra travailler plus fort. Nous n'avons pas l'avantage de la glace et nous devrons trouver le moyen d'en gagner une (partie) ici.»

EN DEUX LIGNES

La LHJMQ a mandaté sept arbitres pour la finale : Jonathan Alarie et Mario Maillet étaient en fonction vendredi soir. Dominick Bédard, Olivier Gouin, Guillaume Labonté, Jonathan Langille et Brad Mills oeuvreront au fil des prochains duels.