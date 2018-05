L'Armada et le Titan: des clubs bâtis différemment

Mario Morissette 04-05-2018 | 18h58

BOISBRIAND | Respectivement premiers et deuxième au classement général, l'Armada et le Titan ont employé des méthodes différentes pour construire leur alignement de finalistes.

Collectionneur de choix de repêchage, le directeur général de l'Armada Joël Bouchard a parfois eu la main heureuse avec ses bouquets de sélections lors des dernières séances de la LHJMQ.

En incluant les deux Européens, treize des vingt-quatre porte-couleurs de l'Armada ont été repêchés et élevés au sein de l'organisation. Puis, le gardien Émile Samson est devenu titulaire après avoir bénéficié d'une invitation à participer au camp d'entrainement!

Curieusement, d'une récolte de 19 choix en juin 2014, seul Alexander Katerinakis (réclamé en 1ere ronde) est toujours actif chez l'Armada.

En revanche, six patineurs sont issus de la séance 2015 défendent toujours le noir et le blanc. En première ronde, les Bas-Laurentiens avaient misé sur le défenseur Antoine Crête-Belzile avec le 11e choix et sélectionné, au 12e rang, l'attaquant Joël Teasdale.

Au cours des dernières années, Bouchard a puisé dans sa banque de choix pour obtenir les services de vétérans joueurs d'impacts et de soutien. À travers une dizaine de transactions, il a greffé les redoutables attaquants Alexandre Alain, Alex Barré-Boulet et Drake Batherson et quelques autres éléments clés à la ligne bleue.

À COUPS DE TRANSACTIONS

Du côté du Titan, quatorze des vingt-trois joueurs de l'alignement ont été obtenus par le directeur général Sylvain Couturier à l'aide de transactions.

Parfois majeures, parfois en apparence mineure afin de permettre à un jeune de prendre un nouveau départ.

Seulement sept joueurs repêchés s'agitent toujours chez le Titan. Force est de constater qu'avec Jordan Maher, Antoine Morand, Noah Dobson, tous des choix de première ronde, Elijah Francis (2e ronde) et Michal Ivan (1ere ronde Euro.), les recruteurs de la péninsule ont visé dans le mille.

Pour les trocs, les meilleurs partenaires de danse de Couturier logeaient à Chicoutimi et Québec. Au cours des derniers mois, les Sags ont cédé leurs droits sur les défenseurs Olivier Galipeau, Keenan MacIsaac et l'attaquant russe German Rubtsov.

Quant aux Remparts, ils ont bonifié la formation acadienne à l'aide des avants Justin Ducharme, Ethan Crossman et du défenseur Félix-Antoine Drolet.

S'il n'existe pas qu'une seule méthode pour bâtir un club champion, les transactions ont parfois les lendemains généralement plus douloureux pour les acheteurs compulsifs.

JOUEURS REPÊCHÉS OU INVITÉS

ARMADA

2014 : Alexandre Katerinakis, 1ere ronde.

2015 : Antoine Crête-Blezile, 1ere ronde, Joël Teasdale, 1ere ronde, Anthony Poulin, , 2e ronde, Thomas Éthier, 6e ronde, Michael Kemp, 9e ronde, Rémy Anglehart, 10e ronde.

2016 : Samuel Bolduc, 4e ronde, Maxime Collin, 6e ronde, Charles-Antoine Giguère, 13e ronde, Émile Samson, invité.

2017 : Jan Hladonik,, 1ere ronde euro., Aleksi Anttalainen,, 2e ronde euro., Mathieu Boissonneault, 5e ronde.

TITAN