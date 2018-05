Joël Bouchard reste dans le moment présent Alain et Barré-Boulet intraitables Marc Bergevin a rencontré Joël Bouchard

TVA Sports 02-05-2018 | 10h19

L'entraîneur-chef et directeur général de l'Armada de Blainville-Boisbriand, Joël Bouchard, refuse de se projeter dans l'avenir malgré toutes les rumeurs qui circulent à son endroit.

En effet, après le congédiement de plusieurs membres du personnel du Canadien de Montréal, la machine à rumeurs s'est emballée à propos de celui qui est vu comme le prochain entraîneur-chef du Rocket de Laval ou même candidat à un poste de directeur général adjoint chez le Tricolore.

Mais tout ça ne semble être que du bruit aux oreilles de Bouchard, dont l'attention est dirigée uniquement sur l'Armada. Son équipe a accédé à la finale de la Ligue de hockey junior majeur du Québec, mardi soir, grâce à un gain lors de la septième partie de la série de troisième tour face aux Islanders de Charlottetown.

«Les gens qui me connaissent vont reconnaître la réponse, a souligné Bouchard, mercredi, lors de l'émission "Destination Coupe Stanley AM" sur les ondes de la chaîne TVA Sports. L'avenir rapproché, pour moi, c'est être dans le bureau ce matin pour me préparer pour Bathurst. Pour moi, c'est ça, l'avenir rapproché. Les parties 3 et 4, je suis obligé d'en parler parce que j'ai de la logistique à préparer. Mais c'est dans 1000 ans pour moi.»

«Ce matin, j'ai les deux pieds dans la bouette, je suis super content, j'ai mon café et je me prépare pour Bathurst avec mon personnel.»

L'Armada a acquis le droit d'affronter le Titan d'Acadie-Bathurst dans une série dont le gagnant aura l'honneur de soulever la coupe du Président. Toutefois, le chemin n'a pas nécessairement été en ligne droite pour les Noirs et Blancs, particulièrement face aux Islanders en demi-finale.

«On avait eu des contre-performances à Charlottetown avec trois défaites en prolongation, a indiqué Bouchard. Ces matchs-là, mentalement, ils étaient difficiles à jouer. Ils étaient très confortables à la maison et on n'a pas été capable d'obtenir une victoire là-bas.»

«On a bien sorti. On les a fait finalement casser. Je veux donner crédit à Charlottetown qui a été extrêmement tenace. Mais si on a eu de très bons moments dans la série, ils n'ont jamais abandonné et ils se sont donné une chance de gagner avec les joueurs qu'ils avaient. Et je respecte ça énormément.»