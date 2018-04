LHJMQ: l'Armada se méfie des Wildcats

Marco Brunelle 06-04-2018 | 14h27

Après huit jours de repos, l'Armada de Blainville-Boisbriand sautera sur la glace du Centre d'excellence Sports Rousseau, vendredi, pour croiser le fer avec les Wildcats de Moncton, l'équipe Cendrillon qui a surpris l'Océanic de Rimouski au premier tour des séries éliminatoires de la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ).

Sur papier, les Wildcats ne devraient pas accorder une grosse opposition à l'Armada, mais la formation du Nouveau-Brunswick a montré qu'elle pouvait vendre chèrement sa peau contre une équipe qui a terminé au troisième rang du classement général de la LHJMQ en remportant le septième match dans un amphithéâtre hostile, mardi.

«Le classement, ça ne veut pu rien dire en séries éliminatoires, a lancé Joël Bouchard. Il reste huit équipes dans le processus et elles méritent toutes d'être là.»

Des commentaires motivants

L'entraîneur de l'Océanic Serge Beausoleil a lancé une flèche à l'endroit du gardien des Wildcats Mark Grametbauer, ancien de l'Armada, après le cinquième match de la série qui les opposait. Il a déclaré que «les Wildcats allaient se départir du gardien en vue de la saison prochaine parce qu'il n'a pas fait le travail lors de la saison, mais que là il connaissait des bons moments.»

Il n'en fallait pas plus pour fouetter le portier ainsi que ses coéquipiers, qui ont gagné les sixième et septième matchs pour éliminer Beausoleil et son équipe.

Les Néo-Brunwickois devront trouver une autre source de motivation pour la deuxième ronde parce que Joël Bouchard n'a pas l'intention de lancer des phrases incendiaires.

«C'est une jeune équipe dynamique, qui joue du bon hockey, a-t-il indiqué. Grametbauer est un gardien d'expérience. En bout de ligne, on ne se soucie pas du logo qu'il y a sur le chandail ou des noms dans le dos, on s'occupe de ce qu'on a à faire pour gagner des matchs.»

Un congé salutaire

La Flotte laurentienne a beau avoir accédé au deuxième tour éliminatoire en éliminant les Foreurs de Val-d'Or en quatre parties, le pilote s'attend à ce que ses protégés soient meilleurs lors du deuxième tour.

«Les gars étaient fatigués physiquement et mentalement après notre fin de saison éreintante, a avoué Bouchard. Je m'attends à ce qu'ils soient meilleurs qu'en première ronde.»

L'Armada a entamé les séries éliminatoires avec des effectifs réduits surtout à la ligne bleue alors que Pascal Corbeil et Antoine Crête-Belzile n'ont pas été en mesure de jouer. Au cours de la série, les Laurentiens ont perdu les services d'Alex Barré-Boulet, le joueur le plus utile à son équipe de la LHJMQ.

Sans vouloir dévoiler sa formation de départ pour le match numéro 1, Bouchard a indiqué que certains de ses éclopés pourraient être de retour au jeu. Barré-Boulet et Crête-Belzile devraient revêtir le chandail noir et blanc, vendredi soir.

«On a hâte que ça commence», a conclu celui qui a mérité le titre d'entraîneur de l'année au Gala des rondelles d'Or, mercredi.