Série Islanders-Remparts: Gentile file le parfait bonheur avec les Islanders

Roby St-Gelais 23-03-2018 | 18h24

Lorsqu'il endossait l'uniforme des Remparts, Derek Gentile n'était pas du type à chercher le trouble sur la patinoire avec ses adversaires. À quelques heures de renouer pour la première avec ses anciens coéquipiers, le Néo-Écossais a joué la carte de la diplomatie en revenant sur les raisons de son départ de Québec.

Gentile a été expédié aux Islanders au début janvier en compagnie d'un choix de troisième tour en 2019 en retour des attaquants Matthew Grouchy et Gregor MacLeod. En 30 rencontres avec la formation de l'Île-du-Prince-Édouard, Gentile a inscrit neuf buts et ajouté 19 aides, pour 28 points.

Si le petit attaquant n'avait pas voulu à l'époque mousser publiquement les motivations l'ayant amené à exiger une transaction, il a adopté le même discours au terme de l'intense séance d'entraînement des siens tenue hier après-midi au Complexe les 3 Glaces de Vanier.

«Mon but ultime est de devenir un hockeyeur professionnel et il y a différents éléments qui faisaient que je voulais aller ailleurs. Et je crois que cette direction a été bonne pour moi. Il y a d'excellentes personnes qui travaillent pour les Islanders, j'ai d'excellents coéquipiers. Ce fut une transition en douceur. Je sens que je me suis imprégné de la culture de cette équipe et j'apprécie mon séjour ici», a résumé le jeune homme de 18 ans.

L'entraîneur et directeur général des Remparts, Philippe Boucher, n'est pas tombé de sa chaise quand Gentile lui a fait parvenir sa demande.

«Non, car il l'avait demandé l'année d'avant et je ne lui avais pas laissé finir sa phrase! Ce n'était pas une surprise. Il y a des petits gars qui sont comme ça. C'est le seul joueur en X nombre d'années qui est venu me voir.

«Pour moi, ce n'était pas une grosse histoire. Il y a toujours du monde qui va penser que le gazon est plus vert ailleurs. Je l'apprécie beaucoup et j'avais une bonne relation avec», racontait-il en matinée, hier.

Hulton, un mentor

Le bonheur semble coller au numéro 27 depuis son déménagement à Charlottetown et l'une des raisons qui explique son état de bien-être est son nouvel entraîneur Jim Hulton, que Gentile apprécie au plus haut point.

«Il a tellement à offrir comme coach, a-t-il souligné en parlant de cet ancien adjoint chez les Panthers de la Floride. Je ne suis qu'ici depuis environ deux mois et demi, et j'ai déjà appris beaucoup [...] C'est agréable d'avoir un point de vue différent et chaque coach a quelque de différent à offrir. Je suis heureux d'apprendre de Jim.»

À l'instar des anciens Insulaires, Gentile a servi d'espion pour sa nouvelle équipe. Il s'attend lui aussi à une longue confrontation. «C'est normal que Matthew et Gregor connaissent notre système, c'est la même chose pour moi envers l'autre côté, mais en bout de ligne, du hockey, c'est du hockey. Ça va sûrement nous donner un peu plus d'énergie à jouer contre notre ancienne équipe.»

Retour aux sources

En débarquant au Centre Vidéotron pour s'habiller en prévision de la pratique, l'ancien membre des Diables rouges a croisé des visages familiers, dont ceux du thérapeute sportif Steve Bélanger et du préposé à l'équipement Stéphane Savard. «C'est plaisant de revoir de chics types et des amis, mais je suis avant tout ici pour jouer au hockey et non pour me faire des amis!» a-t-il lancé.

Victoire ou défaite, samedi, il se fera un devoir de rencontrer ceux qui l'hébergeaient durant son séjour à Québec, Marie-Josée Roussy et son conjoint Éric. «Ils ont été extraordinaires pour moi. N'oubliez pas de les nommer!» Message entendu.