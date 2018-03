L'Océanic champion de division

Mario Morissette 16-03-2018 | 22h12

RIMOUSKI | Dans un match aux allures de ceux joués durant les séries éliminatoires, l'Océanic de Rimouski a vaincu les Remparts de Québec par 3-0, vendredi soir, au Colisée Financière Sun Life.

À l'aide de cette 42e victoire et de leurs 91 points de classement, les Rimouskois se sont assurés du premier rang de la division Est et du 3e rang du classement général de la LHJMQ.

Le revers des Diables rouges, qui pourrait être jumelé à la victoire des Huskies de Rouyn-Noranda face aux Saguenéens à Chicoutimi, feraient glisser les Québécois au 8e rang du classement général, deux points derrière la meute. À noter que les Remparts s'inclinaient pour la première fois sur la route après avoir collé huit victoires.

Mathieu Nadeau a rompu une égalité qui persistait depuis 43 minutes 38 secondes quand il a enfilé son 25e but de la saison.

Nadeau a récupéré un retour de lancer à la gauche de Dereck Baribeau qui à l'exemple de son rival masqué Colten Ellis en avait une bonne dans le système.

Charles-Édouard D'Astous et Carson MacKinnon ont complété le pointage dans un filet désert.

COUP À LA TÊTE

Au milieu de la troisième période, le défenseur de 20 ans de l'Océanic Chase Stewart a pris son envol pour placarder Philipp Kurashev contre la rampe à l'entrée de son territoire. Pour ce coup à la tête, Stewart a écopé une majeure et une extrême inconduite de partie. Fort à parier qu'il recevra également un coup de fil du responsable de la sécurité des joueurs Raymond Bolduc aux petites heures ce matin!

Les locaux ont tenu le coup pendant cinq minutes, Ellis multipliant les arrêts inspirés. Kurashev, après une visite au vestiaire, est revenu au coeur de la bataille.

ÇA PATINE

Au terme des vingt minutes d'hommage, les joueurs ont rapidement retrouvé leurs jambes! Parker Bowman a mis la foule dans le coup quand il a asséné un retentissant coup d'épaule à Andrew Picco.

Les Remparts ont ensuite bénéficié d'un avantage numérique (en raison d'un surplus d'effectifs temporaire de l'Océanic) sans réussir à s'installer confortablement dans le territoire des Bleus.

Durant cet épisode, Dmitry Zavgorodniy a profité d'une confusion à la ligne bleue pour s'échapper. Benjamin Gagné n'a pas abdiqué et il a rejoint le Russe qui filait seul vers Baribeau.

Gagné au cachot quelques minutes plus tard, l'Océanic a testé le cerbère québécois sans réussir à faire briller la petite ampoule recouverte d'un plastique rouge.

En deuxième période, sans suer leur vie à cause d'un excès de travail, les gardiens ont excellé.

Dans l'ordre ou dans le désordre, Ellis a repoussé les lancers pas commodes de Pascal Laberge (deux fois), Matthew Boucher, pendant que Baribeau frustrait Nadeau et Denis Mikhnin.

EN DEUX LIGNES

Dans la pure tradition du hockey junior, la direction de l'Océanic a salué la fin de carrière prochaine de ses 20 ans Chase Stewart, Mathieu Nadeau et Samuel Dove-McFalls. Plusieurs témoignages à l'écran géant ont été effectués par d'anciens Sea Dogs de Saint John où évoluaient jadis Stewart et Dove-McFalls. On a voir Thomas Chabot, Mathieu Joseph, Simon Bourque et Callum Booth...Contraste impressionnant : le

meilleur pointeur parmi les recrues des Remparts s'avère le défenseur Tomas Dajcar avec 5 points (2-3). Chez l'Océanic, Alexis Lafrenière, un an plus jeune, en comptait 80 (42-38) avant le match de vendredi!...

En matinée, après de longues heures de tergiversation, la LHJMQ a finalement statué que le match Océanic/Armada, d'abord annulé mercredi à moins d'être nécessaire au classement, sera joué dimanche après-midi au Centre d'excellence Sports Rousseau. Rimouski complètera donc sa saison régulière par un trois en trois....

Avant le duel de vendredi, les Remparts (332) avaient obtenu 80 avantages numériques de plus que l'Océanic (252) cette saison.

Les protégés de Philippe Boucher avaient également fait preuve de plus de discipline que ceux de Serge Beausoleil. Québec avait manoeuvré pendant 256 désavantages numériques, Rimouski 332.