Une autre victoire sur la route pour les Remparts

Roby St-Gelais 09-03-2018 | 23h36

VAL-D'OR | C'était loin d'être parfait, mais les Remparts en ont fait suffisamment pour l'emporter, hier soir, au Centre Air Creebec, arrachant une victoire de 5-4 aux mains des Foreurs de Val-d'Or pour égaler un record de concession.

Face à une équipe en détresse depuis plusieurs semaines, les Diables rouges ont prolongé à huit leur série de succès sur les patinoires étrangères, une marque qu'ils avaient atteinte deux fois précédemment dans l'histoire de la franchise Beauport-Québec.

Ce 38e gain de la campagne - permet aux Remparts de conserver leur emprise sur la septième position au classement avec deux points d'avance sur Rouyn-Noranda qui étaient inactifs, hier. En vertu de leur écrasante victoire sur Shawinigan, Victoriaville demeure sixième puisque les Tigres ont disputé un match de moins que leurs rivaux de la Vieille Capitale.

«Quand nous sommes sur la route, nous sommes 20 frères et tout le monde s'entend bien avec tout le monde. Il n'y a pas de froid. Je crois qu'on ne veut pas nécessairement donner de spectacle sur la route et ça joue en notre faveur», a admis le vétéran Olivier Garneau.

«On affiche plus de constance avec nos lignes [depuis la fin de la période des échanges], nos défenseurs n'ont pas vraiment changé et os gardiens font du bon travail. Puis, le désavantage numérique fait bien ça depuis un bout», a souligné l'entraîneur-chef Philippe Boucher.

Pas un match facile

Les Remparts ont cependant eu chaud dans un duel où les émotions étaient à fleurs de peau, accentuées par certaines décisions parfois discutables des officiels. Après avoir rapidement pris une avance de 2-0 en première période, les visiteurs ont affiché moins d'aplomb que la veille face aux Huskies pendant que les combattifs Foreurs vendaient chèrement leur peau jusqu'à la dernière seconde. Philipp Kurashev a célébré son retour en marquant le quatrième but des siens.

«On a revu nos mauvaises habitudes comme à Shawinigan et Rouyn-Noranda, mais d'aller chercher quatre points en Abitibi en fin de saison, c'est très bon. On a des gars qui ne feelent pas et ça paraît. Je n'ai pas aimé les deux dernières minutes de la première où on a été mous», a analysé l'entraîneur-chef Philippe Boucher.

Pour son retour à Val-d'Or, le gardien Dereck Baribeau a décroché la victoire pour les Remparts grâce à 23 arrêts. Le géant a levé son bâton au ciel après du brasse-camarade auquel il a participé près de son but au son de la sirène.

«David Henley y est allé d'un sucker punch sur Kurashev, mais venant de lui, ce n'est pas surprenant», a pointé Boucher qui en avait aussi contre les gestes de Tommy Cardinal sur les recrues Pierrick Dubé et Braeden Virtue en période médiane.

En vitesse

Le capitaine des Huskies, Mathieu Boucher, a écopé deux matchs de suspensions pour sa mise en échec à la tête d'Olivier Mathieu survenue dans le match de jeudi, à Rouyn-Noranda, geste considéré comme un assaut par le département de la sécurité des joueurs de la LHJMQ... Élu entraîneur de l'année dans la Ligue midget AAA, l'an dernier, Martin Laperrière se retrouve une fois de plus en nomination cette saison pour le trophée Bob-Chevalier en raison de son bon boulot effectué à la barre du Blizzard du Séminaire Saint-François.... Rentrés à Québec aux petites heures du matin, les Remparts sont en congé tout le week-end. Ils reprendront l'entraînement lundi matin.

Matthew Boucher a été le plus productif des Remparts avec une récolte d'un but et deux passes.