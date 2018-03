Baie-Comeau vient difficilement à bout de Chicoutimi 6-5 en fusillade - Le Drakkar se défait des Sags

Sandro Célant 02-03-2018 | 23h39

BAIE-COMEAU | Le Drakkar de Baie-Comeau est finalement venu à bout des Saguenéens de Chicoutimi, vendredi soir, quand il a signé une victoire très difficile de 6-5, en fusillade, devant 2071 amateurs réunis au centre Henry-Leonard.

Cette quatrième victoire de suite n'a toutefois pas été évidente pour les Nord-Côtiers, qui en ont de nouveau eu plein les bras face à leurs éternels rivaux de la division Est.

Accusant des reculs de 0-2, 2-4 et 3-5 durant le match, les visiteurs n'ont jamais lâché prise et sont revenus de l'arrière pour forcer la tenue d'une période de prolongation, qui s'est avérée très excitante.

Martel scelle le match

Les tirs de barrage ont été nécessaires. Meilleur pointeur du Drakkar, Jordan Martel a finalement réussi le filet qui a fait la différence pendant que son gardien de but Francis Leclerc fermait la porte face aux trois tireurs en sa direction.

Les matelots du navire ont très bien amorcé le match en se forgeant une avance rapide de deux buts après 20 minutes de jeu. Leur indiscipline a toutefois permis aux Bleus de réagir, eux qui ont touché la cible sur leurs trois premiers jeux de puissance.

« J'ai bien aimé la première moitié de la rencontre. On avait l'avance et le contrôle, mais nos pénalités leur ont donné le momentum et l'allure de la partie a changé », a reconnu le pilote Martin Bernard, qui n'avait pas d'éloge à l'endroit de son désavantage numérique.

Avec une priorité de 4-1, en deuxième période, les locaux n'ont pas été en mesure de stopper la menace. « C'est le genre de situation qu'il faut apprendre à gérer. Avec trois buts de priorité, il faut être capable d'inscrire le but qui fait mal, et ce, en se concentrant à jouer le jeu de base et en exécutant les choses simples. »

Nathan Légaré, Isaian Gallo-Demetris, Ivan Chekhovich, Jordan Martel et Christopher Merisier-Ortiz ont marqué les buts du Drakkar en temps régulier. Meilleur joueur des siens, Kevin Klima (deux buts, deux passes), Samuel Houde (deux) et Kelly Klima ont sonné la riposte.

En bref

Victorieux dans un cinquième match de suite devant leurs partisans, les membres de l'équipage ne seront pas fâchés de mettre un terme à cette série de 10 matchs, qui s'est soldée par un bilan de 4-6 face aux patineurs du Saguenay... Le Drakkar jouera sa prochaine partie demain, alors qu'il recevra la visite des Mooseheads d'Halifax.