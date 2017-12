Laberge avec les Remparts à l'ouverture du marché des échanges

Roby St-Gelais 17-12-2017 | 16h18

Les Remparts de Québec annonceront leurs couleurs à l'ouverture du marché des transactions dans la LHJMQ, en obtenant les services de l'attaquant Pascal Laberge, des Tigres de Victoriaville.

Même si Philippe Boucher a refusé de confirmer quoi que ce soit à moins de 24 heures du début du bal annuel, Laberge se joindra aux Diables rouges en retour de choix de deuxième et troisième tours. Le patineur de 19 ans en sera à une troisième formation, après Gatineau et Victoriaville.

La réalisation de cet échange dépendait de l'issue des négociations d'un autre dossier impliquant les Tigres, selon nos informations. L'acquisition par les Tigres du défenseur Dominic Cormier contre un choix de deuxième ronde, qui sera confirmée lundi, a permis à la formation des Bois-Francs de céder Laberge aux Remparts.

«Je ne ferai pas de commentaires avant l'ouverture du marché, c'est une politique de la ligue», a révélé l'entraîneur-chef et directeur général des Remparts, qui passera les prochains jours à entretenir des discussions avec ses homologues depuis une destination soleil.

Du renfort apprécié

Depuis les dernières semaines, Boucher ne cachait pas son désir d'améliorer l'efficacité de son attaque en lui offrant de nouvelles munitions sur les deux premiers trios, elle qui éprouve actuellement des ennuis à s'inscrire au pointage à forces égales.

Même si Laberge ne connaît pas la saison espérée avec six buts et 14 mentions d'aide, pour 20 points, en 31 rencontres, il ne fait aucun doute que son arrivée s'inscrit dans le but d'ajouter de la profondeur chez les Remparts, confortablement installés au septième rang du classement général, à seulement quatre points de la tête.

Choix de deuxième tour des Flyers de Philadelphie en 2016, Laberge a cependant été ralenti par une sévère commotion cérébrale l'an passé après avoir reçu un coup à la tête de Zachary Malatesta, des Wildcats de Moncton, finissant la campagne avec seulement 32 points en 46 parties, une récolte bien inférieure à ses 68 points en 56 matchs enregistrés durant son année de repêchage.

Dans une entrevue accordée à un média de Philadelphie au camp de développement des Flyers, l'été dernier, le natif de Châteauguay avouait que cette blessure avait affecté sa confiance le long des rampes dans les premiers mois suivant son retour, regardant souvent par-dessus son épaule. «Tu es un peu craintif d'y aller», racontait-il.

Marché des échanges en bref

Québec tentera de se départir de Derek Gentile, qui a demandé d'être échangé... L'Armada fera l'acquisition du gardien Mikhail Denisov, des Cataractes, qui avaient un surplus à cette position en raison de l'arrivée de Mathieu Bellemare...

Le Russe Vladimir Kuznetsov, qui évolue dans son pays natal et dont les droits appartiennent aux Saguenéens, intrigue certaines équipes qui se sont informées de son prix auprès du directeur général Yanick Jean. Il ne faudrait pas se surprendre que les Sags l'envoient sous d'autres cieux.