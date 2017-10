Un but qui fait du bien pour Olivier Garneau

Roby St-Gelais 29-10-2017 | 19h10

Olivier Garneau dormira mieux pour les prochains jours. Son but égalisateur en première période lui a permis de mettre fin à une disette de sept parties sans faire bouger les cordages.

«Ça soulage un peu. Quand tu as des chances et que tu n'es pas capable de marquer, c'est sûr que c'est difficile pour le moral. D'en marquer un, je suis sûr que ça pourra débloquer et c'est bon pour la confiance. Je sais que je peux mieux jouer et ça a quand même bien été aujourd'hui», a soutenu le vétéran attaquant des Remparts, qui a aussi ajouté une aide dans la victoire.

Garneau n'a toutefois pas été sans reproches, commettant le revirement qui a mené au deuxième but du Phoenix, ce que n'a pas manqué de rappeler Philippe Boucher en point de presse.

«Je ne veux pas que nos leaders (Garneau et Boucher] oublient que ce sont des travaillants qui jouent bien défensivement et qui peuvent amener de l'attaque. Oli peut amener de l'attaque, mais il faut qu'il joue des deux sens de la patinoire. Il nous a couté un but sur une passe... mais il n'y a rien comme trouver le fond du filet qui redonne confiance à un joueur», a précisé le pilote québécois.

Les Remparts ont signé une sixième victoire en sept sorties au Centre Vidéotron, demeurant toujours invaincus en temps réglementaire (6-0-1).

«En début de saison, on en avait parlé qu'on voulait que ce soit un édifice à jouer contre, ici, pour les équipes adversaires et on fait bien ça depuis le début de la saison. Les joueurs font une meilleure routine en général avant le match. On est plus confiants de jouer devant nos partisans», a reconnu Garneau.

Julien en furie

De l'autre côté, Stéphane Julien en avait long à dire sur l'indiscipline de sa troupe, qui a évolué à sept reprises en désavantage numérique, cédant en trois occasions.

«On essaie de se sortir du trou présentement et on a été très indisciplinés. Ce sont des punitions qu'on méritait, mais je ne suis pas vraiment content de la façon dont ça a été arbitré [...]Ça ne me dérange pas que les appels soient plus difficiles pour un soir, mais faut que ce soit le cas pour les deux côtés», a pesté le pilote du Phoenix, qualifiant «d'inacceptable» la pénalité de Poulin alors qu'il se trouvait en zone adverse.