Les Remparts privés d'un autre défenseur pour les prochains matchs

Roby St-Gelais 21-10-2017 | 18h31

Venant à peine de saluer le retour au jeu du défenseur Christian Huntley après sa suspension de sept rencontres, les Remparts devront se débrouiller sans un autre membre important de leur brigade défensive au cours des prochaines semaines.

Frappé en première période du match de vendredi soir contre les Voltigeurs de Drummondville, Andrew Picco a subi une blessure à l'épaule et au cou - au plexus brachial pour être précis - et ratera quelques semaines d'activités. Pour l'instant, le thérapeute sportif Steve Bélanger ne pouvait spécifier davantage la durée de l'absence du vétéran de 20 ans.

Picco se promenait avec le bras en écharpe, samedi, pendant que la moitié de l'équipe s'exerçait sur la patinoire du Pavillon de la Jeunesse et que l'autre bénéficiait d'un peu de répit pour jouer au soccer à l'extérieur. En entrevue, le Terre-Neuvien s'expliquait mal comment la séquence de l'incident s'était déroulée.

«Je ne sais pas vraiment ce qui s'est passé. C'était une situation bizarre dans le coin de la patinoire, j'essayais de débarrasser la rondelle et j'ai été frappé en même temps [...] La seule chose que je sais, c'est que mon épaule ne se sentait pas bien après.

«J'espère que je pourrai revenir le plus vite possible. Pour l'instant, je ne peux pas trop bouger mon épaule, mais je ne crois pas que ce soit si grave. J'ai passé des tests ce matin et tout était correct. C'est frustrant. Je vais rester autour de l'équipe pour épauler les gars», a-t-il soutenu.

Temps de jeu pour Villeneuve

Cette nouvelle absence forcera l'entraîneur-chef Philippe Boucher à jongler une fois de plus avec ses paires défensives. Satisfait du boulot accompli par la recrue Gabriel Villeneuve, Boucher a confirmé son retour dans l'alignement à l'occasion du passage des Remparts à Boisbriand, dimanche.

«On se rend compte qu'on passe de beaucoup de joueurs à jusqu'à ce qu'ils tombent, que ce soit des suspensions ou des blessures. Deux [joueurs] de 20 ans en même temps, disons que c'est plaisant que Kirwan soit là. On va espérer que les gars ne soient pas à l'écart du jeu trop longtemps», émettait Boucher dans son bureau du Centre Vidéotron, préférant faire contre mauvaise fortune bon coeur.

Si Boucher a apprécié la tenue de Villeneuve, un choix de troisième ronde au repêchage de 2016, il a aussi vanté celle de Huntley, qui n'a pas trop semblé rouiller malgré sa longue réflexion.

«Le retour de Huntley a grandement aimé. Ça a paru dans tous les aspects du jeu. On veut être une équipe de possession de rondelle et on a couru beaucoup moins après la rondelle hier [vendredi] qu'on a pu le faire par le passé. Huntley a fait de bonnes choses, incluant sur l'avantage numérique», a-t-il souligné.

Bon test dominical

Les Remparts se mesureront à l'Armada (8-3) pour la première fois de la saison dans le cadre du fameux «Québecor Bowl». Finaliste l'an passé, la formation des Laurentides devrait encore cette saison être active quand les bourgeons sortiront. Vendredi, elle s'est toutefois inclinée 4-2 aux mains des Mooseheads de Halifax.

«L'Armada est une équipe basée sur le travail et l'acharnement, à l'instar de nous et des Voltigeurs que l'on vient de voir, et ils ont des gars qui peuvent faire la différence. [Alex] Barré-Boulet est l'un des meilleurs joueurs de la ligue. De ce que je comprends, Joël Bouchard n'est pas trop content de la manière dont ses joueurs jouent [récemment] et on devrait voir le vrai visage de l'Armada», a résumé Philippe Boucher.

Puni pour sa pénalité d'inconduite de mercredi, l'attaquant Pierrick Dubé pourra se faire valoir à Boisbriand alors que Dereck Baribeau obtiendra le départ entre les poteaux.