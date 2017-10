Les Remparts savourent l'un de leurs meilleurs débuts

Mario Morissette 14-10-2017 | 20h21

À l'aide d'un début de saison canon, l'édition 2017-18 des Remparts de Québec loge parmi les plus victorieuses en lever de rideau depuis la renaissance de cette concession en 1997-98.

À l'aide d'une 8e victoire à leur 9e match, vendredi face à l'Océanic de Rimouski, les actuels Diables rouges ne sont devancés, au même stade de la saison, que par le groupe de 2010-11.

Dirigée par Patrick Roy, menée à l'offensive par Jonathan Audy-Marchessault, Joël Champagne, Ryan Bourque, à la défense par Mikaël Tam et Vincent Barnard, cette cuvée des Remparts avait compilé une fiche de 8 victoires et un revers en fusillade à ses neuf premières parties.

Cet automne, les protégés de Philippe Boucher ont compilé 16 points et une fiche identique que la bande active en 2008-09.

«Je suis content d'entendre ça. Mais je répète souvent qu'il ne faut jamais être satisfaits», rétorqué l'entraineur en chef et directeur général des Diables rouges, Philippe Boucher.

Ironiquement, celui-ci était derrière le banc des Québécois lorsqu'ils ont connu leur pire début de saison (2013-14) en compilant un dossier de 1-5-2-0 bon pour seulement quatre points de classement.

«Le mérite revient à nos joueurs et tu ne compiles pas une fiche de 8-1 sans afficher de la constance et une bonne éthique de travail.

«Il est difficile de déterminer un élément déclencheur (des succès). On pousse individuellement, collectivement les joueurs et certains de nos leaders évoluent pour les Remparts depuis quelques saisons. Même quand nous accusons un retard au pointage, les gars croient en nos chances de combler le déficit et de remporter le match», ajoute Philippe Boucher dont l'équipe est semée depuis deux semaines au 4e rang du classement des dépisteurs de la LCH.

«C'est intéressant et c'est le fun d'entendre les commentaires (élogieux) des autres entraineurs de la ligue au sujet de notre club. Quant au classement, j'y accorde peu d'importance.»

Unités spéciales

Samedi, la majorité de la séance d'entrainement a été consacrée au déploiement de l'unité de l'attaque massive.

Blanchis à leurs 16 derniers essais, les Remparts ont glissé au 17e rang d'une ligue à 18 clubs, avec un pourcentage de réussite de 11,4%. Les Cataractes de Shawinigan, qui ont finalement gagné un premier match vendredi, sont derniers à 7 %.

«On doit garder les choses simples, se concentrer sur la possession de la rondelle et l'amener plus souvent vers le filet. Dans la ligue, y'a pas de murs de brique (devant les buts) et quand tu fais écran, un gardien ne peut arrêter ce qu'il ne voit pas», émet le capitaine Matthew Boucher, l'un des acteurs de premier plan de cette unité spéciale.

«L'usage des séquences vidéos permet aux autres équipes de s'ajuster rapidement à nos schémas de jeu (patterns) et ils connaissent nos tendances. On doit constamment s'ajuster.»

Muté au centre

Autre ajustement au menu de Matthew Boucher, celui pour cet ailier de carrière d'évoluer au centre. La semaine dernière, l'entraineur avait également muté Louis-Filip Côté, également un flanqueur, au poste de pivot. «J'essaie de jouer la même game, mais je dois penser plus en zone défensive. Tu patines plus au centre, car à l'aile, tu surveilles principalement un défenseur», estime Matthew Boucher.

En deux lignes

Les Remparts croiseront le fer avec l'Océanic de Rimouski, dimanche (15 h) au Colisée Financière Sun Life. Dereck Baribeau, qui a obtenu congé d'entrainement samedi, sera le gardien partant des Québécois.

TABLEAU DÉBUT DE SAISON DES REMPARTS DE QUÉBEC

(Après 9 matchs)

CLASSEMENT PAR POINTS SAISON

G

P DPF

N

PTS

2010-11

8

0

1

0

17

2017-18

8

1

0

0

16

2008-09

8

1

0

0

16

2012-13

7

2

0

0

14

2009-10

6

1

2

0

14

1999-00

6

2

0

1

13

1997-98

5

1

2

1

13

2005-06

6

3

0

0

12

2014-15

6

3

0

0

12

2011-12

5

2

2

0

12

1998-99

5

3

1

0

11

2004-05

4

2

0

3

11

2016-17

5

4

0

0

10

2003-04

4

3

1

1

10

2007-08

4

4

1

0

9

2015-16

4

4

1

0

9

2006-07

4

5

0

0

8

2001-02

2

4

0

3

7

2000-01

1

5

0

3

5

2002-03

2

7

0

0

4

2013-14

1

5

2

0

4