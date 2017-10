Kuznetsov et Ivan attendus chez le Titan

Roby St-Gelais 08-10-2017 | 16h56

BATHURST | Boudé depuis le camp d'entraînement par les joueurs européens dont il détient les droits, le Titan comptera sur leurs services au cours des prochaines semaines, du renfort qui sera plus que le bienvenu pour la formation du Nouveau-Brunswick.

Ni l'entraîneur en chef Mario Pouliot, ni le directeur général Sylvain Couturier n'ont voulu confirmer le retour de l'attaquant russe Vladimir Kuznetsov et l'arrivée du défenseur slovaque Michal Ivan, mais une source bien informée nous a assuré du contraire. Kuznetsov et Ivan devraient débarquer à Bathurst d'ici une dizaine de jours.

«On est confiants qu'ils se joignent à nous. La saison est encore jeune et ça devrait se régler avant les Fêtes. On est en contact avec eux. Il y a des chances que Kuznetsov revienne et on va attendre avant de faire quoi que ce soit», s'est limité à dire Couturier, lorsque questionné par Le Journal avant le match contre les Remparts de Québec.

Auteur de 126 points en 136 parties à ses deux premières campagnes dans l'uniforme du Titan, Kuznetsov avait décidé en juin de tourner le dos au hockey junior au profit de la KHL après avoir été ignoré deux ans de suite au repêchage de la LNH.

Mais les choses ne se déroulent actuellement pas comme prévu pour le talentueux hockeyeur, qui ne s'est aligné qu'en VHL, deuxième niveau en importance dans son pays natal, et dans la ligue junior, depuis le début de la saison, ce qui motiverait sa décision à remettre les pieds en sol canadien. Son contrat pourrait toutefois être un obstacle à sa venue.

Contribution importante

Force est d'admettre que son retour ferait du bien au Titan, qui a de la difficulté à engranger les victoires (fiche de 2-2-3 avant les matchs de dimanche) alors que la formation est vue par plusieurs observateurs comme une sérieuse aspirante au championnat de la division Atlantique.

Quant à Ivan, un arrière de 17 ans de 6 pi 1 po, Pouliot estime que son apport serait indéniable à la ligne bleue. Ce dernier, blessé à l'heure actuelle, est admissible à la prochaine séance de sélection de la LNH.

«De ce qu'on nous dit sur Ivan, c'est un défenseur très solide, un bon patineur avec une bonne première passe. Tous les rapports que j'ai quand il joue dans son groupe d'âge sont très élogieux à son égard. Si les deux viennent, ça change la donne», a admis le pilote.