Des offres d'emploi chez les Saguenéens!

19-08-2017 | 17h29

SAGUENAY | Le directeur général et entraineur en chef des Saguenéens de Chicoutimi ne s'en cache pas : il aura besoin de sang neuf pour compléter l'alignement de son équipe qui a vu au terme de la dernière saison, plusieurs vétérans compléter leur stage junior.

Samedi, il a d'ailleurs invité quatorze des 27 joueurs actifs au Challenge des recrues à participer au camp d'entrainement des Sags.

«Effectivement, nous aurons de la place pour des jeunes au sein de notre alignement!»

Pendant le tournoi, Jean a observé de belles choses parmi sa relève.

«Certains joueurs ont saisi l'opportunité qui s'offrait à eux. J'ai bien aimé les performances des défenseurs que nous avons réclamés durant la dernière séance de repêchage. À l'attaque, les Félix-Antoine Marcotty, Tristan Pelletier ont été très constant et Jaelen Manzi s'est bien comporté pour un joueur issu du midget espoir.»

Les études d'abord

Parce que la session collégiale débutera lundi, Jean, à l'exemple de ses homologues à travers la ligue, a retranché prématurément certains joueurs.

«Quand on sait que des gars ne pourront pas percer notre alignement, c'est préférable de les retourner chez eux immédiatement. On leur rend service. Pour les autres étudiants au cégep au camp, on prendra nos décisions le plus rapidement possible.»

Les Sags ont déjà réduit leur contingent à 35 joueurs et quatre des six patineurs régionaux au Challenge des recrues ont évité le couperet.