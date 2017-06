L'Armada mise sur un produit local

Roby St-Gelais 03-06-2017 | 18h19

SAINT-JEAN | Dans le sport, il y a souvent rien de mieux qu'un produit local en vedette pour faire courir les foules. L'Armada de Blainville-Boisbriand a appliqué cette recette à la séance de sélection, samedi, au Harbour Station.

Forcée de regarder la parade en lever de rideau puisqu'elle ne possédait aucun choix avant la deuxième ronde, la troupe de Joël Bouchard a misé sur l'attaquant des Vikings de Saint-Eustache, Félix Lafrance, en prenant le micro au 24e rang.

Troisième meilleur marqueur

Lafrance a connu une saison du tonnerre avec l'équipe de son patelin, récoltant 18 buts et 40 mentions d'aide, pour 58 points, en 40 matchs. L'habile patineur a terminé au troisième rang des pointeurs du circuit midget AAA. Seuls Alexis Lafrenière et Samuel Poulin, les deux premiers appelés de samedi, ont fait mieux que lui.

«On l'avait haut sur notre liste, il amène de l'offensive et il n'y pas grand gars de 15 ans qui font 50 points en une saison [...], a observé l'entraîneur-chef et directeur général de l'Armada, comparant son nouveau poulain à Mathieu Joseph qui a fait la pluie et le beau temps avec les Sea Dogs au cours des dernières campagnes.

«On le voit un peu dans ce moule, a-t-il ajouté. On va le laisser jouer offensivement. On le connaît très bien depuis l'Académie de hockey Joël Bouchard, [Zachary] Racicot et lui. On va les laisser se développer.»

Lafrance avait le sourire fendu jusqu'aux oreilles après avoir endossé le chandail noir et blanc sur le parquet du château fort des Sea Dogs.

«Je suis extrêmement content, c'est à côté de chez moi et c'est l'équipe avec laquelle j'ai grandi. Je pense que je serais capable de jouer junior majeur, l'an prochain.»

Redoute-t-il le style plus défensif de sa nouvelle équipe? «Je ne crois pas que ça peut me contraindre, a répondu le joueur au petit gabarit (5 pi 8 po et 142 lb). En même temps, ça va m'améliorer défensivement afin que je devienne un joueur complet. Ce ne sera que bon pour moi.»

Un risque terre-neuvien

En 11e ronde, Bouchard et ses partenaires ont choisi Campbell Clark, un défenseur originaire de Terre-Neuve qui s'alignait en Ontario la saison passée. Il a amassé 32 points en 31 matchs avec son club midget AAA. Le grand patron a obtenu l'assurance qu'il se présentera au camp, en août.

«J'ai parlé avec les gens de l'OHL qui suivent le circuit où sont repêchés les joueurs de ce circuit et il était vu comme un gars entre la cinquième et septième ronde en Ontario, a expliqué Bouchard. On est vraiment contents de l'avoir. On prend une chance.»