Alex Barré-Boulet se joint à l'Armada

06-01-2017 | 19h59

L'Armada de Blainville-Boisbriand a de nouveau bougé avant la date limite des transactions dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec, fixée à vendredi midi.

L'équipe a mis la main sur l'attaquant Alex Barré-Boulet des Voltigeurs de Drummondville, a appris en primeur TVA Sports en matinée.

En plus de Barré-Boulet, l'Armada a obtenu un choix de sixième tour. En retour, les Voltigeurs ont reçu des choix de premier, deuxième et quatrième tour, le jeune espoir et attaquant Guillaume Desmarais, de même que le défenseur Devon Castonguay.

Barré-Boulet a amassé 48 points, dont 17 buts, en 37 matchs cette saison. Il pointe au neuvième rang des pointeurs du circuit Courteau.

Le vétéran de 19 ans entend «apporter de l'offensive et du leadership» à l'équipe.

Selon son nouveau patron, «Barré-Boulet est un compétiteur et un passionné, et il est dominant sur les unités spéciales».

Dubois : c'est officiel

Le directeur général de l'équipe de Blainville-Boisbriand, Joël Bouchard, a ainsi ajouté un autre gros nom à sa formation, après celui de l'attaquant Pierre-Luc Dubois il y a quelques semaines.

Ce dernier a d'ailleurs été présenté officiellement vendredi en tant que nouveau membre en règle de l'Armada.

«Je ne pourrais pas être plus fier, a commenté le principal intéressé. L'Armada est une équipe qui travaille très fort et qui est remplie de talent et de profondeur. Je veux aider cette équipe.»

Bouchard a vanté les qualités de Dubois.

«Il a toute une force physique et il est travaillant. On va travailler des choses avec lui pour l'améliorer. C'est un joueur complet», a-t-il soutenu.

Il croit que «ces deux joueurs vont nous amener à un autre niveau».

Bouchard a également acquis les services du gardien Gabriel Morency de l'Océanic de Rimouski. Le défenseur des Screaming Eagles du Cap-Breton Tobie Paquette-Bisson a été son autre prise avant la date limite des transactions.