Les Remparts échangent Callum Booth

13-12-2016 | 13h34

Les Remparts de Québec ont envoyé le gardien Callum Booth et l'attaquant Matthew Pietroniro aux Sea Dogs de Saint John, mardi, en retour d'Alex Bishop et d'Olivier Mathieu, ainsi que d'un choix de premier tour au prochain repêchage et d'une sélection de troisième ronde à l'encan de 2019.

L'expert hockey junior de la chaîne TVA Sports, Mikaël Lalancette, a rapporté le tout en après-midi. La nouvelle devrait être officialisée à l'ouverture du marché des transactions de la Ligue de hockey junior majeur du Québec, dimanche.

Booth a présenté un dossier de 13-6-2, une moyenne de buts alloués de 2,87 et un taux d'efficacité de ,918 depuis le début de la campagne.

De son côté, Pietroniro évolue avec les Lions du Lac-Saint-Louis, dans la Ligue de hockey midget AAA.

Pour ce qui est de Bishop, il a conservé une fiche de 11-6-3, une moyenne de 2,82 et un taux d'efficacité de ,888 cette saison. Enfin, Mathieu a inscrit une aide en sept affrontements, présentant un différentiel de -1.

La formation néo-brunswickoise occupe le sommet du classement général avec 46 points.