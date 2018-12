Joueur du mois chez le CH: Drouin affiche plus de conviction Apparences trompeuses Lehkonen frappé par la guigne

Jonathan Bernier 30-11-2018 | 11h47

En inscrivant 12 points en 14 matchs en novembre, Jonathan Drouin a connu le meilleur mois de sa carrière dans l'uniforme du Canadien. Une tenue qui lui a valu le titre de joueur du mois chez le Tricolore.

Au scrutin des étoiles, qui sert à départager le gagnant, il a devancé Jesperi Kotkaniemi et Carey Price.

Au-delà de la coupe Molson, ce mois lui a permis de s'affirmer avec un peu plus de conviction sur la patinoire. On s'attend encore à un peu plus de constance de la part de l'athlète de 23 ans, mais on note un certain cheminement.

« Je suis plus agressif. Il y a certains matchs où je suis davantage sur la rondelle », a-t-il reconnu.

« Je lance plus au filet. Auparavant, j'avais tendance à chercher la passe parfaite, a-t-il également noté. Cette année, même si le lancer est loin d'être parfait, j'envoie quand même la rondelle au filet. Avec la circulation, il peut y avoir un retour. On a compris cet aspect avec la présence d'Andrew [Shaw] sur notre trio. »

D'ailleurs, quatre des cinq dernières mentions d'assistance de Drouin ont été récoltées sur des buts du numéro 65.

Cibles de choix

Max Domi en est un autre qui a connu un excellent mois de novembre. Entre le 1er et le 21, il a récolté au moins un point à chacune des 11 rencontres qu'il a disputées. Une séquence au cours de laquelle il a amassé 15 points (6 buts, 9 passes).

Le succès du duo attire inévitablement l'attention. Les équipes adverses se sont passé le mot et accordent maintenant une surveillance plus accrue aux deux comparses.

« Max et moi, on a compris que ça va arriver. On joue contre la meilleure paire de défenseurs adverses », a indiqué Drouin.

« J'ai dû négocier avec cette réalité quand j'étais chez les juniors. J'aime ça, a-t-il assuré. Parfois, ça me réveille. Comme lors du match contre Calgary, à domicile, quand T.J. Brodie m'a frappé après le coup de sifflet. »

Après cette séquence, Drouin s'était fait complice du but de Jeff Petry en plus d'inscrire celui de la victoire.

Savoir quand répliquer

Sauf que parfois, les assauts de l'adversaire ne se font pas toujours dans la légalité. Les coups sournois, quand les officiels ont le dos tourné, existent encore dans la LNH. N'en déplaise aux apôtres de la non-violence.

« Il va toujours y avoir des petits coups par en dessous. Il faut choisir tes moments pour faire quelque chose. Ça fait partie du jeu, ça ne changera probablement jamais à ce niveau-là. »

Drouin a sans doute compris qu'attendre l'adversaire avec le bâton à la hauteur du visage, même si l'intention n'est pas de frapper son assaillant, n'est pas la meilleure idée.