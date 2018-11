Rupture à l'amiable entre Tomas Plekanec et le Canadien

Agence QMI 09-11-2018 | 10h52

Tomas Plekanec et le Canadien de Montréal se séparent pour de bon.

À la suite d'un commun accord, l'attaquant de 36 ans mettra fin à son entente avec le Tricolore.

«Tomas Plekanec sera placé au ballottage (sans restriction) de la Ligue nationale de hockey, le 10 novembre à 12h», a annoncé l'équipe vendredi matin, par voie de communiqué, expliquant avoir pour objectif la résiliation de son contrat.

Le Tchèque, qui a visiblement pris part à son dernier match dans la LNH, a disputé un total de 1001 matchs en carrière en saison régulière, incluant 984 rencontres dans l'uniforme du Canadien.

En conférence de presse, Plekanec a admis qu'il souhaitait continuer de jouer au hockey, mais qu'il a toujours désiré disputer son dernier match dans la Ligue nationale avec le club montréalais. Il pourrait ainsi se tourner vers son pays natal, en République tchèque. pour boucler son parcours de hockey avec une ou deux saisons.

Dans la LNH, Plekanec a aussi joué 17 parties avec les Maple Leafs de Toronto, où le CH l'avait échangé, en février dernier, en retour de Kerby Rychel, Rinat Valiev et un choix de deuxième tour au repêchage.

1000 matchs et puis s'en va...

Plekanec avait participé à son 1000e match en carrière dans la LNH, le 15 octobre au Centre Bell, lors d'une partie contre les Red Wings de Detroit. Deux jours plus tard, avant une rencontre face aux Blues de St. Louis, il avait eu droit à une cérémonie d'avant-match en présence du propriétaire Geoff Molson et du directeur général Marc Bergevin, apparus avec chacun un col roulé.

Le joueur originaire de Kladno avait conclu une nouvelle entente avec le Canadien, devant lui rapporter minimalement 2,25 millions $ lors de la présente saison. Il aurait pu aussi toucher jusqu'à 1,25 million $ de plus en bonis de performance. Or, Plekanec n'a pris part qu'à trois matchs depuis le début de la campagne, récoltant un but. Il totalise ainsi 608 points en carrière. Plekanec a également participé à 94 matchs éliminatoires, ayant ajouté 53 points.