Les Kings toujours devants face au Canadien

Agence QMI 11-10-2018 | 21h32

À son premier match de la saison au Centre Bell, le Canadien de Montréal accueille les Kings de Los Angeles, qui sont en avance 2-0 après deux périodes.

Les Kings ont inscrit leurs deux buts au premier vingt. C'est Adrian Kempe qui leur a donné l'avance dans la quatrième minute de jeu. À peine sorti du banc des pénalités, il s'est emparé du disque et a filé en zone adverse, avant de surprendre Carey Price du côté du bouclier. Kempe compte maintenant cinq buts et deux mentions d'aide en trois matchs face au Tricolore.

Michael Amadio a ensuite doublé l'avance des siens en décochant un tir précis depuis l'enclave. Jeff Carter a obtenu des mentions d'aide sur les deux réussites des visiteurs.

Du côté du Canadien, Mike Reilly et Tomas Tatar ont obtenu de bonnes chances de marquer en première période lors d'échappées en zone adverse. Aucun des deux n'a toutefois été en mesure de capitaliser.

Devant le filet des Kings, Jack Campbell a fait face à 26 tirs. Pour sa part, Price a réussi 14 arrêts.

Une cérémonie émouvante

La conquête de la 24e coupe Stanley du Canadien en 1993 a été célébrée au cours de la cérémonie d'avant-match. Plusieurs membres de la formation ayant réalisé l'exploit étaient présents et ont été chaleureusement accueillis par la foule. Jacques Demers et Serge Savard sont ceux qui ont reçu les applaudissements les plus nourris.