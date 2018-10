Canadien: Shea Weber de retour sur patins

Le nouveau capitaine du Canadien de Montréal, Shea Weber, a franchi une autre étape dans sa rééducation, jeudi, car l'arrière de 33 ans a chaussé les patins avant l'entraînement du CH pendant une dizaine de minutes en compagnie du thérapeute de l'équipe.

VOIR : Shea Weber a patiné pour la première à Brossard ce matin depuis son opération qu'il a subi cet été.



WATCH: Shea Weber hit the ice in Brossard this morning for the first time since undergoing surgery this summer.#GoHabsGo pic.twitter.com/hr3o0TUDX2