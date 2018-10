Alzner n'a pas affronté les Maple Leafs lors du match inaugural du Canadien - Surpris d'avoir été laissé de côté

« Ç'a été difficile à accepter. Il m'a fallu une journée pour ventiler, a-t-il poursuivi. Sur le coup, tu penses que c'est la fin du monde. Puis, tu te calmes et tu te dis : «N'agis pas en bébé. Il y a des joueurs qui sont rayés de la formation tout le temps. D'autres ne jouent que 30 matchs au cours d'une saison». »

Or, il semble que l'entraîneur-chef du Canadien ne soit pas arrivé tout à fait à la même conclusion.

« Je ne peux habiller que 20 joueurs. Ceux qu'on a préférés sont ceux qui ont connu un meilleur camp. Si on veut être fidèle à notre philosophie (de faire jouer les plus méritants), il faut respecter ce que l'on dit. C'est ce qu'on a fait. »

Laissé de côté, Alzner a ainsi vu sa série de matchs s'arrêter à 622. Il s'agissait de la quatrième plus longue séquence active et de la 12e plus longue de l'histoire.