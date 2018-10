Tomas Plekanec et Karl Alzner sauteront leur tour face aux Maple Leafs - Des débuts sans Plekanec et Alzner

Jean-François Chaumont 03-10-2018 | 12h23

TORONTO | Claude Julien a lancé un message fort à son équipe dès le premier jour de la saison. Julien a pris une décision courageuse en retirant de sa formation deux vétérans en Tomas Plekanec et Karl Alzner.

« Oui, c'est un message, a affirmé le centre Phillip Danault. Tout le monde a connu un bon camp. La nouvelle mentalité repose sur la rapidité et un sens du jeu offensif. La saison est extrêmement longue. C'est juste un match. Un gars comme Xavier Ouellet a mérité sa place, il a vraiment bien joué. La jeunesse fait aussi partie du hockey d'aujourd'hui. »

En quelques phrases, Danault a bien résumé la situation. Pour cette rencontre inaugurale à Toronto, Julien a fait abstraction des contrats et des statuts de vétéran. En sortant Plekanec (2,25 millions) et Alzner (4,625 millions) de sa formation, l'entraîneur en chef a placé 6,875 millions dans les gradins.

Karl Alzner

« On a choisi les 20 meilleurs pour commencer la saison, a dit Julien. C'est un match sur 82, ça ne veut pas dire que ça ne changera pas. »

« Ce ne sont jamais des décisions faciles, a-t-il continué. C'est assez évident ce qui se passe avec ces joueurs. Mais on a le devoir de faire ce qui est le mieux pour l'équipe. Ça ne veut pas dire qu'on ne sympathise pas avec certains joueurs. »

Domi et Peca au centre

Face à l'une des meilleures lignes de centre de la LNH en John Tavares, Auston Matthews et Nazem Kadri, le CH comptera sur un seul joueur avec Danault qui a une réelle expérience à cette position dans la grande ligue.

Jesperi Kotkaniemi fera ses premiers pas dans ce circuit, Max Domi apprivoisera une position relativement nouvelle, alors que Matthew Peca a seulement 20 matchs derrière la cravate.

Peca se retrouvera au centre du quatrième trio aux côtés de Charles Hudon et d'Andrew Shaw qui reviendra au jeu après avoir manqué les sept rencontres préparatoires. Domi, quant à lui, jouera en compagnie de Paul Byron et d'Artturi Lehkonen.

Une séquence à l'eau

Alzner était l'homme de fer chez le CH avec 622 matchs d'affilée. Il se retrouvait au quatrième rang de la LNH derrière Keith Yandle (715), Patrick Marleau (706) et Phil Kessel (692). Alzner verra cette période d'invincibilité prendre fin en raison d'une décision des entraîneurs et non pour une blessure. Il n'avait pas manqué un seul match depuis le 3 mars 2010.

Alzner, un ancien des Capitals de Washington, a paraphé un lucratif contrat de cinq ans et 23,125 millions le 1er juillet 2017 avec le Tricolore. Marc Bergevin risque de regretter encore longtemps ce contrat qui prendra fin en 2021-2022.

Julien a ainsi préféré Ouellet et Jordie Benn à Alzner pour cette première rencontre. On aurait pu croire à un retrait de Benn avant celui d'Alzner.

« De ce qu'on a vu à ce camp, les six joueurs qu'on a choisis, c'était unanime », a précisé Julien.

La formation du CH

Tatar-Danault-Gallagher

Drouin-Kotkaniemi-Armia

Byron-Domi-Lehkonen

Hudon-Peca-Shaw

Mete-Petry

Reilly-Juulsen

Ouellet-Benn

Price

La formation des Maple Leafs

Hyman-Tavares-Marner

Marleau-Matthews-Ennis

Leivo-Kadri-Brown

Johnsson-Lindholm-Kapanen

Rielly-Hainsey

Gardiner-Zaitsev

Dermott-Ozhiganov

Andersen