Shea Weber est le nouveau capitaine du Canadien

Agence QMI 01-10-2018 | 10h59

La direction du Canadien de Montréal a nommé le défenseur Shea Weber au poste de capitaine, lundi, de sorte que le vétéran est devenu le 30e joueur de l'histoire de l'organisation à obtenir ce privilège.

Weber succède ainsi à Max Pacioretty, échangé aux Golden Knights de Vegas. L'arrière qui amorcera sa 14e campagne en carrière dans la Ligue nationale sera par ailleurs appuyé par Brendan Gallagher et Paul Byron, qui agiront à titre d'adjoints. Cependant, le numéro 6 devra patienter avant d'arborer la lettre «C», car il se remet toujours d'opérations au pied gauche et au genou droit. Il devrait normalement reprendre la compétition au mois de décembre.

Le Britanno-Colombien fut capitaine des Predators de Nashville entre 2010-2011 et 2015-2016, avant d'être échangé au Tricolore en retour de P.K. Subban.

L'année passée, il a été limité à 26 parties en raison de ses problèmes physiques, totalisant six buts et 10 mentions d'aide pour 16 points, en plus de conserver un différentiel de -8.

Dans un autre ordre d'idées, Weber est le 25e joueur canadien à être capitaine du Canadien, le premier depuis Vincent Damphousse (1996 à 1999). Il est le premier défenseur depuis Chris Chelios (co-capitaine avec Guy Carbonneau en 1989-1990), et le 11e dans l'histoire de l'équipe à avoir droit à la lettre «C».