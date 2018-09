Jesperi Kotkaniemi débutera la saison avec le CH

Le jeune Jesperi Kotkaniemi débutera la saison avec le Canadien de Montréal.

Premier choix du Tricolore lors du plus récent repêchage (3e au total derrière Rasmus Dahlin et Andrei Svechnikov), Kotkaniemi se voit récompensé après avoir connu un bon calendrier préparatoire. En cinq parties, l'athlète de 18 ans a notamment inscrit un but et deux mentions d'aide en plus de présenter un excellent différentiel de +5.