Jesperi Kotkaniemi débutera la saison avec le CH

Agence QMI 29-09-2018 | 12h33

Le jeune Jesperi Kotkaniemi débutera la saison avec le Canadien de Montréal.

L'information a été confirmée, samedi avant-midi, par l'entraîneur-chef du Canadien Claude Julien.

«Ce sont de bonnes nouvelles pour lui, mais ce sont de bonnes nouvelles pour nous aussi, a commenté Julien. Nous avons vraiment été impressionnés.»

Premier choix du Tricolore lors du plus récent repêchage (3e au total derrière Rasmus Dahlin et Andrei Svechnikov), Kotkaniemi se voit récompensé après avoir connu un bon calendrier préparatoire. En cinq parties, l'athlète de 18 ans a notamment inscrit un but et deux mentions d'aide en plus de présenter un excellent différentiel de +5.

Le Finlandais pourrait logiquement avoir un essai de neuf matchs avec le CH avant qu'une décision soit prise pour le reste de la saison.

Kotkaniemi ne sera pas en uniforme pour la dernière rencontre préparatoire du Canadien, prévue samedi soir contre les Sénateurs, à Ottawa.

En 57 matchs la saison dernière avec le club de Pori, en Finlande, Kotkaniemi avait inscrit 29 points, dont 10 buts.