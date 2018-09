Michael McCarron au ballottage

Agence QMI 25-09-2018 | 13h22

Le Canadien de Montréal a placé cinq joueurs au ballottage, dont l'attaquant Michael McCarron, mardi.

Outre McCarron, les attaquants Hunter Shinkaruk et Byron Froese ont subi le même sort, tout comme les défenseurs Rinat Valiev et Brett Lernout. Les autres formations de la Ligue nationale de hockey pourront les réclamer d'ici mercredi midi.

Choisi au premier tour (25e au total) du repêchage de 2013, McCarron a totalisé huit points, dont deux buts, en 69 matchs dans la Ligue nationale de hockey (LNH). À l'âge de 23 ans, le géant de 6 pi et 6 po et 230 lb en était à sa première année d'admissibilité au ballottage.

Acquis des Flames de Calgary en retour de Kerby Rychel durant l'été, Shinkaruk, un autre choix de premier tour (24e au total en 2013), a passé la majorité du temps dans la Ligue américaine de hockey depuis ses débuts chez les professionnels, lui qui a été limité à 15 rencontres dans la LNH. Il a aussi porté l'uniforme des Canucks de Vancouver.

Âgé de 23 ans, Valiev a été obtenu des Maple Leafs de Toronto dans la transaction impliquant Tomas Plekanec la saison dernière. Le grand Russe de 6 pi et 3 po et 215 lb a disputé deux matchs avec le Canadien en 2017-2018 et 12 rencontres au total dans le circuit Bettman.

Sélectionné au troisième tour de l'encan amateur de 2014 (73e au total), Lernout, un arrière robuste de 6 pi et 4 po et 214 lb, a enfilé l'uniforme de la Sainte-Flanelle pendant 21 matchs.

Quant à Froese, il est un joueur de soutien qui s'est entendu avec la formation montréalaise durant l'été 2017. Il a récolté 11 points, dont trois buts, avec le CH durant la dernière campagne.

Le Tricolore disputera son prochain match hors-concours le même jour en accueillant les Maple Leafs de Toronto.