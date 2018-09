Camp d'entraînement: le Canadien retranche 23 joueurs

Agence QMI 21-09-2018 | 15h56

Le Canadien de Montréal a retranché 23 joueurs, dont l'attaquant Alexandre Alain, de son camp d'entraînement, vendredi.

Will Bitten, Alexandre Grenier et Cale Fleury sont également au nombre des 20 patineurs ayant été rétrogradés au Rocket de Laval, club-école du Tricolore dans la Ligue américaine de hockey. Les autres athlètes concernés sont Morgan Adams-Moisan, Jeremiah Addison, Daniel Audette, Alex Belzile, , Ryan Culkin, Jake Evans, Nikita Jevpalovs, Maxim Lamarche, Étienne Marcoux, Phélix Martineau, Michael McNiven, T.J. Melancon, Michael Pezzetta, Adam Plant, Lukas Vejdemo et Antoine Waked.

Pour leur part, Joël Teasdale et Josh Brook, qui ont tous deux signé leur contrat d'entrée de trois ans en avant-midi, ont pris le chemin des rangs juniors. Ils évolueront respectivement avec l'Armada de Blainville-Boisbriand et les Warriors de Moose Jaw. Le défenseur Scott Walford a aussi été cédé à son club junior, soit les Royals de Victoria.

Le Bleu-Blanc-Rouge compte 43 hockeyeurs à son camp, dont 24 attaquants. Par ailleurs, le camp du Rocket s'amorcera lundi.