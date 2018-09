L'ailier de 19 ans a gagné son pari - Le CH s'entend pour 3 ans avec Joël Teasdale

Jean-François Chaumont 21-09-2018 | 11h18

MONTRÉAL | Joël Teasdale a gagné son pari. Invité au tournoi des recrues et ensuite au camp du Canadien, l'ailier de 19 ans a convaincu la haute direction de l'équipe de lui offrir un contrat de trois ans.

Boudé des repêchages de la LNH à Chicago et Dallas lors des deux derniers étés, Teasdale a oublié des moments de tristesse et de frustration en quelques secondes seulement. Avant de retourner avec l'Armada de Blainville-Boisbriand, il a écrit son nom au bas d'une feuille de papier fort symbolique.

« C'était des déceptions, surtout quand tu t'attends à être repêché, a raconté le joueur originaire de Repentigny. Mais je n'y pense plus aujourd'hui. Je suis maintenant à la même place que les joueurs repêchés ou même un peu avant eux. Ça efface la déception des repêchages. »

« J'ai maintenant une très bonne histoire à raconter, a-t-il poursuivi. Un joueur qui n'a jamais été repêché et qui signe avec l'équipe de sa ville, c'est spécial. Je venais ici pour décrocher un contrat, je ne sais pas trop comment décrire ce que je ressens. »

Un match face aux Panthers

Pour un joueur encore d'âge junior et simplement invité au camp, Teasdale a réalisé le tour de force de jouer un match préparatoire face aux Panthers. Utilisé à l'aile au sein du quatrième trio, il a connu une très bonne sortie.

« Je pense que je leur ai un peu forcé la main, a-t-il dit. Je suis arrivé ici en forme et prêt à démontrer que j'étais capable de jouer avec eux. »

« Jeudi, j'ai eu un appel de mon agent tout de suite après avoir raccroché avec mon père pour lui donner des nouvelles du camp. J'ai eu la surprise, c'était une conférence téléphonique avec les trois agents qui s'occupent de moi. Quand j'ai vu cet agent-là (Don Meehan) m'appeler, je me suis dit que c'était bon signe. On a discuté de tout ça et ils m'ont annoncé que j'avais un contrat avec le Canadien. »

L'influence de Bouchard

À sa dernière saison avec l'Armada, Teasdale a amassé 65 points (32 buts, 33 passes) en 65 matchs. Il a maintenu le même rythme en séries avec 21 points (8 buts, 13 aides) en 22 rencontres. Il a appris les rudiments de son métier sous la gouverne de Joël Bouchard.

« Quand je suis arrivé junior avec lui, il m'a poussé, a-t-il souligné. Il avait confiance en moi, il savait ce dont j'étais capable... Peut-être un peu plus que moi je pensais. Il savait ce qu'il faisait avec moi et ç'a donné quelque chose de bon. Quand je n'ai pas été repêché, il m'a juste dit de ne pas me décourager, de continuer ce que je faisais de bien et de garder les choses simples. Il m'a dit que ma chance allait venir plus tard. »

Il n'y a parfois pas de hasard dans la vie. Avec l'arrivée de Bouchard comme entraîneur en chef du Rocket de Laval, Teasdale a finalement suivi dans la grande famille du CH. Les deux hommes risquent de se retrouver l'an prochain à Laval.