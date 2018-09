Un premier contrat avec le Canadien pour Joël Teasdale et Josh Brook

Agence QMI 21-09-2018 | 11h18

Le Canadien de Montréal a accordé un contrat d'entrée de trois ans à l'attaquant québécois Joël Teasdale de même qu'au défenseur Josh Brook, vendredi.

Dans les deux cas, la valeur de l'entente n'a pas été divulguée.

Teasdale, 19 ans, a inscrit 32 buts et 33 mentions d'aide pour 65 points en autant de matchs avec l'Armada de Blainville-Boisbriand, dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ), en 2017-2018. Douze de ses buts ont été marqués en avantage numérique. Le joueur de 5 pi et 11 po et 203 lb a aidé l'Armada à atteindre la finale de la LHJMQ, inscrivant 21 points en 22 parties éliminatoires.

Participant également au camp d'entraînement du Tricolore, Brook a obtenu 32 points, dont trois buts, en 45 matchs avec les Warriors de Moose Jaw dans la Ligue junior de l'Ouest (WHL) la saison dernière. Le patineur de 19 ans a terminé au deuxième rang de l'équipe et au quatrième échelon de la WHL avec un différentiel de +48. Il a également purgé 36 minutes de pénalité.

Choix de deuxième tour, le 56e au total, du Canadien en 2017, Brook a ajouté six points en 14 rencontres éliminatoires.