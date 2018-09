Jesperi Kotkaniemi ne jouera pas à Laval en 2018-2019

Agence QMI 19-09-2018 | 13h54

Les partisans du Canadien de Montréal qui souhaitent voir à l'oeuvre Jesperi Kotkaniemi à Laval durant la saison à venir peuvent oublier cette idée.

S'il ne se taille pas un poste avec le grand club, l'espoir choisi au troisième rang du dernier repêchage évoluera en Finlande. Le journaliste de la chaîne TVA Sports Louis Jean détient des informations et il a été catégorique à ce sujet.

«Pour lui, c'est la Ligue nationale de hockey [...] ou la Finlande, a-t-il dit. Beaucoup disent qu'on pourrait peut-être l'envoyer avec Joël Bouchard dans la Ligue américaine. Il y a une clause dans son contrat indiquant qu'il retournera en Finlande dans la Liiga.»

Même s'il n'est «pas impossible» que Kotkaniemi se taille un poste, il est plus probable que le Tricolore opte pour la patience avec son jeune joueur.

«Est-ce que l'objectif, c'est qu'il demeure à Montréal? La réponse, elle est simple, c'est non», a fait savoir Jean.

«On veut lui donner du temps de glace, on veut lui permettre de progresser, a-t-il ajouté. Ce qu'on se dit du côté du Canadien de Montréal, c'est que si on a besoin de Jesperi Kotkaniemi, on n'est pas assez bon et ce n'est pas une bonne nouvelle. Alors, ils veulent prendre leur temps pour qu'il se développe bien.»

Montréal ou rien pour Després?

Quant au défenseur Simon Després, il semble que jouer à Montréal soit la seule possibilité pour lui, selon Jean.

«Je serais très surpris de le voir avec le Rocket de Laval. Il y a déjà beaucoup de défenseurs [avec un contrat].»

Le Québécois tente de convertir en contrat son essai professionnel avec le Tricolore. Lors du match préparatoire de lundi dernier, il a été coupable d'un revirement à l'origine d'un but des Devils du New Jersey, mais il s'est ressaisi par la suite.

Un arrière comme Xavier Ouellet a l'avantage de posséder une entente avec l'équipe, ce qui pourrait compliquer la tâche de Després. Toutefois, les atouts de l'athlète de 27 ans plaisent au Canadien, qui pourrait avoir besoin de lui en guise de police d'assurance.

«On aime son gabarit, on aime sa vision du jeu, on aime tout ce qu'il apporte», a expliqué le journaliste.