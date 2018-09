Jesperi Kotkaniemi affrontera les Devils

Agence QMI 17-09-2018 | 10h41

Le premier choix du Canadien de Montréal au plus récent repêchage, Jesperi Kotkaniemi, prendra part au match préparatoire contre les Devils du New Jersey prévu lundi au Centre Bell.

Le Finlandais côtoiera les Tomas Plekanec, Brendan Gallagher, Charles Hudon, Nicolas Deslauriers et Phillip Danault, entre autres. À la ligne bleue, Noah Juulsen, Karl Alzner, David Schlemko, Rinat Valiev, Simon Després et Victor Mete verront de l'action. Les gardiens Antti Niemi et Charlie Lindgren seront en uniforme.

Dans le camp adverse, l'arrière Will Butcher participera à la rencontre, tout comme les attaquants Travis Zajac, Marcus Johansson, Kyle Palmieri et Drew Stafford. Eddie Lack et Mackenzie Blackwood défendront la cage des Devils, qui enverront un autre groupe de joueurs croiser le fer avec les Rangers de New York au même moment.

Après cet affrontement, le Tricolore accueillera les Panthers de la Floride, mercredi.