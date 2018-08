Samuel Houde blessé à une épaule

Agence QMI 31-08-2018 | 13h06

L'espoir du Canadien de Montréal Samuel Houde a subi une blessure à une épaule, plus tôt cette semaine, lors d'un entraînement des Saguenéens de Chicoutimi, mais il devrait néanmoins pouvoir participer au camp des recrues du Tricolore, à partir de jeudi prochain.

«L'épaule va de mieux en mieux. Je suis déjà en processus de renforcement», a-t-il laissé savoir dans un échange de textos avec le TVASports.ca, vendredi matin.

Houde profitera de quelques jours supplémentaires pour soigner son épaule puisque les «Sags» ont congé d'entraînement à l'occasion de la fin de semaine de la fête du Travail. Cette relâche ne peut qu'être bénéfique pour Houde, choix de cinquième tour (133e au total) du Canadien au dernier encan amateur, en vue du camp des recrues. Reste à confirmer s'il sera rétabli à temps pour participer à toutes les activités.

Cinq joueurs issus du plus récent repêchage, dont Jesperi Kotkaniemi et Houde, figurent sur la liste des 30 invités pour le camp prévu du 6 au 12 septembre, à Brossard et à Laval.