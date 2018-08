Aucune négociation entre Max Pacioretty et le Canadien

Agence QMI 28-08-2018 | 11h41

Plusieurs s'en doutaient, mais la nouvelle a maintenant été confirmée par Max Pacioretty lui-même : il n'y a aucune négociation entre le Canadien de Montréal et leur capitaine en vue d'une prolongation de contrat.

L'attaquant l'a indiqué aux journalistes dans le cadre de son tournoi de golf, qui amasse des fonds pour la Fondation Max Pacioretty et la Fondation des Canadiens pour l'enfance.

«Non, je ne pense pas [qu'il y a eu des discussions], a-t-il révélé. Vous savez quoi, je ne peux pas contrôler cette situation. Je peux seulement me soucier de ce que je peux contrôler. Quand ce sera le moment pour "Berge" [le directeur général du Canadien, Marc Bergevin] ou mon agent [Allan Walsh], ils auront les discussions nécessaires. À ce stade, je ne peux rien contrôler.»

L'Américain, dont le contrat vient à échéance au terme de la prochaine saison, a nié qu'il existe une relation acrimonieuse entre lui et Bergevin.

«Non, tout est correct entre moi et Marc», s'est-il contenté de répondre.

Pacioretty a été mêlé à plusieurs rumeurs de transaction au cours de la dernière saison et durant l'été, si bien qu'il a pris des précautions avant d'envoyer les invitations à son tournoi.

«Nous voulions attendre au cas où quelque chose survenait à la dernière minute», a-t-il expliqué.

Il a été ébruité pendant l'été que Pacioretty aurait fait avorter une transaction l'envoyant aux Kings de Los Angeles, durant le repêchage, en refusant l'offre de prolongation de contrat de la formation californienne.

Pacioretty a ensuite décidé de changer d'agent, mettant fin à son association avec Pat Brisson pour être représenté par Allan Walsh.

«J'étais à la plage en Floride. C'est ce qui est arrivé au repêchage, a rigolé Pacioretty. Je ne veux pas m'étendre là-dessus. Les raisons sont personnelles. Je connais Allan depuis longtemps, il a toujours été un ami de la famille. Je trouvais ça approprié qu'il prenne le relais et m'aide avec mon futur.»

Heureux à Montréal

Malgré la situation compliquée avec laquelle il compose, Pacioretty assure qu'il fait bon vivre dans la métropole québécoise, où il passe maintenant ses étés.

«Au bout du compte, vous connaissez mes sentiments à propos de Montréal et je vis ici 12 mois par année. Mes enfants commencent l'école demain et nous sommes très excités. Souvent, on me demande si c'est bizarre d'être dans cette situation, mais ça arrive à une tonne de joueurs à travers la ligue chaque année. C'est plus intense en raison du marché.»