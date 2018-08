Price, une cote à la baisse

Jean-François Chaumont 27-08-2018 | 20h39

À une époque pas si lointaine, Carey Price trônait toujours au sommet des palmarès des meilleurs gardiens de la LNH. Méconnaissable lors de la dernière saison, l'homme masqué du Canadien a glissé à l'extérieur du top 10 de sa profession, selon un classement établi par le réseau NHL Network.

À l'aube de l'ouverture des camps, Sergeï Bobrovsky est décrit comme le meilleur gardien de la LNH. Le Russe des Blue Jackets de Columbus devance le récent vainqueur de la coupe Stanley avec les Capitals de Washington, Braden Holtby, et un autre gardien originaire de la Russie en Andreï Vasilevskiy, du Lightning de Tampa Bay.

Price jouera la première année d'un lucratif contrat de huit ans et 84 millions $. À un salaire de 10,5 M$ sur la masse salariale, il sera le gardien le mieux rémunéré du circuit. Marc Bergevin lui a consenti au mois de juillet 2017 un salaire digne d'un joueur de concession. Le directeur général du CH priera pour que son gardien de 31 ans redore son blason au cours des prochains mois.

Si l'exclusion de Price parmi les 10 meilleurs gardiens de la LNH a fait réagir les fidèles du Tricolore, deux anciens de la LNH y ont apporté un bémol important.

« Je considère encore Carey comme l'un des cinq meilleurs de la LNH, a affirmé Patrick Lalime, un ex-gardien de la LNH et aujourd'hui analyste à TVA Sports. Tu ne peux pas oublier 10 bonnes saisons avec une seule mauvaise année. »

La dureté du mental

« Je collabore régulièrement à des émissions à NHL Network, mais je n'ai pas participé à ce vote, a renchéri Martin Biron, un ancien des Sabres de Buffalo et des Flyers de Philadelphie. J'aurais poussé fort pour lui garder une place parmi les 10 premiers. Il a le talent pour rester parmi la crème de la crème. »

« Je le placerais après le cinquième rang, mais bien avant la 10e position, a jouté Biron. Price a subi quelques blessures depuis quelques années et les performances de son équipe lui font mal. Il a connu une saison horrible l'an dernier, mais c'était la même histoire pour toute l'équipe. »

Lalime et Biron n'ont pas de pouvoirs surnaturels et ils n'ont pas les compétences pour prédire l'avenir. Mais ils ont l'expérience du métier de gardien de la LNH et ils ont déjà rebondi après une mauvaise saison.

Un talent unique

« Carey a un talent unique et il est un athlète fier, a souligné Biron. Il utilisera cette mauvaise saison comme motivation. Je n'ai pas de doute qu'il se replacera, mais il aura aussi besoin de l'aide de ses coéquipiers. Même le meilleur gardien au monde peut paraître faible quand il joue pour une équipe où il y a des trous à toutes les positions. »

« Depuis la fin de la dernière saison, Carey a eu l'occasion de faire le vide, a poursuivi Lalime. Il a reconstruit sa confiance, surtout sur l'aspect mental. Il repartira à zéro avec des attentes un peu moins élevées, même s'il y a toujours de la pression dans une ville comme Montréal. Il peut juste s'améliorer quand on comparera avec sa dernière saison. »

Signe que les classements des experts n'ont rien d'une science absolue, le nom de Price figure au cinquième rang des meilleurs joueurs de la LNH, toutes positions confondues, selon EA Sports.

- En 49 matchs l'an dernier, Carey Price a présenté un piètre dossier de 16-26-7 avec une moyenne de buts alloués de 3,11 et un taux d'efficacité de ,900.

Le classement des 10 meilleurs gardiens de NHL Network

1. Sergei Bobrovsky (Blue Jackets de Columbus)

2. Braden Holtby (Capitals de Washington)

3. Andrei Vasilevskiy (Lightning de Tampa Bay)

4. Connor Hellebuyck (Jets de Winnipeg)

5. Jonathan Quick (Kings de Los Angeles)

6. Marc-André Fleury (Golden Knights de Vegas)

7. Pekka Rinne (Predators de Nashville)

8. Tuukka Rask (Bruins de Boston)

9. Frederik Andersen (Maple Leafs de Toronto)

10. John Gibson (Ducks d'Anaheim)