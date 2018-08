Carey Price espère mieux jouer

Agence QMI 22-08-2018 | 11h00

Le gardien du Canadien de Montréal Carey Price sait fort bien qu'il n'a pas connu sa meilleure campagne, la saison dernière, admettant qu'il aurait pu mieux jouer.

«Je sais quoi penser de mon jeu et je sais que j'aurais pu mieux jouer, a ainsi confié Price, dans une entrevue accordée au site web de la Ligue nationale de hockey plus tôt cette semaine. Je me sens toujours ainsi, peu importe la saison que j'ai eue, mais je sais que je peux être meilleur.»

En 49 matchs, Price avait conservé un dossier de 16-26-7, une moyenne de buts alloués de 3,11 et un taux d'efficacité de ,900.

«Je me suis rendu compte que mes pieds étaient trop loin l'un de l'autre, a par ailleurs précisé Price, qui s'est exprimé en marge d'un camp pour des jeunes gardiens en Colombie-Britannique. Tu te compromets face au tir lorsque tu fais ça et c'est quelque chose que nous allons continuer à travailler. Il faut garder une position plus neutre qui me permettra de mieux me déplacer dans n'importe quelle situation.»

Une question de chimie

Sans jeter le blâme sur les défenseurs du Canadien, Price a souligné que la chimie entre lui et ceux qui évoluent à la ligne bleue n'était pas parfaite, la saison dernière.

«Je sais que mes coéquipiers voudront également être meilleurs cette saison, a-t-il dit. C'est interrelié. Une fois que ces détails sont réglés, tout est une question de chimie.

«C'était comme si on essayait de corriger trop de choses, a noté Price, en évaluant son travail et celui de ses coéquipiers. Tu commences à tenter de trop en faire et tu te retrouves à faire des choses que tu ne devrais pas en pensant que ça va t'aider, mais au final, tu te nuis à toi-même. Parfois, en faire moins c'est comme en faire plus.»