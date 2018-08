Selon Jonathan Drouin, il jouera au centre

Philippe Asselin 04-08-2018 | 18h28

Jonathan Drouin est équivoque, il sera le premier centre du Canadien de Montréal cette saison.

L'athlète de 23 participait, samedi, au tournoi de hockey 3 contre 3 organisé par Kristopher Letang, des Penguins de Pittsburgh, à Montréal, et inévitablement les questions sur sa position ont été adressées.

«Je vais vous le dire tout de suite, je vais jouer au centre, a affirmé Drouin. Je ne vais pas laisser ça aller comme(Alex) Galchenyuk à laisser ça aller.»

Le Québécois ne veut définitivement pas se retrouver dans la situation de son ex-coéquipier, qui a dû élaborer sur sa position lors d'innombrables rencontres avec les représentants des médias.

Il a également ajouté que l'expérience qu'il a prise lors de la saison 2017-2018 le conforte dans ses fonctions de joueur de centre.

«Je me sens 100 fois plus confortable au centre, j'ai aimé comment j'ai terminé la dernière saison. Les 30 derniers matchs, je me sentais vraiment confortable dans cette position. Je vais être encore mieux au camp en septembre», a-t-il dit.

Drouin n'a cependant eu aucune discussion avec Claude Julien ou Marc Bergevin à ce sujet cet été, mais il affirme que c'est la norme chez l'organisation montréalaise. Il s'attend à discuter des attentes de l'état-major du Canadien lors du camp d'entraînement.

Heureux de revoir Tomas Plekanec

Drouin a profité de l'occasion pour saluer le retour de Tomas Plekanec dans le giron de l'équipe.

Il a aussi vanté les mérites du vétéran de 35 ans.

«Thomas est un bon exemple au centre. Il ne prend pas de chance et il ne triche jamais. Il joue la game sur 200 pieds, a expliqué l'attaquant du Tricolore. C'est sûr qu'il ne met pas énormément de numéros sur le tableau, mais je pense que les gens devant leur télé ou dans les estrades ne voient pas ce qu'il fait de bien, mais pour nous c'est un gros morceau. C'est un leader dans la chambre et dans le gym.»

Et Max Pacioretty ?

Les questions sur le capitaine du Canadien, Max Pacioretty, sont épineuses pour les membres du Bleu-Blanc-Rouge et Drouin n'a pas souhaité s'étendre trop longtemps sur le sujet.

Il a cependant affirmé ne pas discuter de la situation avec le principal intéressé.

«J'ai vécu une situation un peu similaire [avec le Lightning de Tampa Bay] et tu ne veux pas te faire déranger ou te faire tout le temps poser des questions sur qu'est-ce qui se passe. Moi je ne le dérange pas avec ça et je le laisse vivre sa vie de famille. S'il est au camp, je vais être heureux, mais ce n'est pas aux joueurs à prendre ce type de décision.»